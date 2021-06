Si eres alérgico a los mariscos no comas cigarras, advierte la FDA

Una manera de aprovechar la invasión en Estados Unidos de miles de millones de cigarras conocidas como Brood X es comiéndolas. Con estos insectos son nutritivos y se pueden preparar diversas comidas y hasta postres, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene una advertencia: “No comas cigarras si eres alérgico a los mariscos”.

Los mariscos son parte de los alimentos se identifican como alérgenos alimentarios principales. En el tuit compartido por la FDA se señala que las cigarras comparten una relación familiar con camarones y langostas, aunque no se proporcionan mayores detalles.

Yep! We have to say it!

Don't eat #cicadas if you're allergic to seafood as these insects share a family relation to shrimp and lobsters. https://t.co/UBg7CwrObN pic.twitter.com/3qn7czNg53

— U.S. FDA (@US_FDA) June 2, 2021