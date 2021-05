Billones de cigarras están a punto de emerger después de 17 años bajo tierra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante las próximas semanas a lo largo de la costa este y el medio oeste, las cigarras emergerán del suelo, mudarán de piel y participarán en un ritual de apareamiento de un mes, creando una gran escena: trepando árboles y cantando canciones de apareamiento tan fuertes como de 100 decibeles, la misma intensidad que un martillo neumático, reportó CBS News.

“Es un evento bastante grande. Quiero decir, estamos hablando de billones de cigarras que van a estar emergiendo, cantando, llamando, encontrando pareja en su patio trasero”, dijo la Dra. Jessica Ware, entomóloga del Museo Americano de Historia Natural, al meteorólogo y especialista en clima de CBS News, Jeff Berardelli.

Good morning! 🌞

The cicadas ARE coming! Found this little guy by accident close to the top while weeding my flower bed yesterday afternoon. I left him to his slumber, covered him up gently & carried on! 😊 (22153) 🌸 @WTOP @capitalweather #cicadas2021 pic.twitter.com/TjxTr1fquH — Kathy Harris (@kmharris03) April 29, 2021

Hay más de una docena de crías conocidas de cigarras en los EE. UU. clasificadas según el momento en que emergen juntas del suelo. Brood X es considerado uno de los más grandes y hace su aparición como un reloj cada 17 años.

“Creo que no es que las cigarras sepan nada per se. Creo que parte de eso está programado. Así que hay una serie de cascadas bioquímicas, ya sabes, hormonas que suben y bajan que activan un disparador. Y si tienes una determinada hormona nivel y la temperatura del suelo es de 64 grados, es hora de empezar “, dijo Ware.

You may need to expand this photo to get the fuller concept. Each hole is a cicada burrow getting ready to emerge; Brood X SW Ohio 1 May 2021. pic.twitter.com/uFBmdRjQ40 — Gene Krebs (@GO_GeneK) May 1, 2021

Una vez que emergen las cigarras, el tiempo no está de su lado. Ware dijo que tienen un “reloj corto”, alrededor de tres o cuatro semanas para encontrar pareja y poner sus huevos antes de morir. “Pasas toda tu etapa juvenil, 17 años bajo tierra, y luego tienes tres o cuatro semanas para hacer todos los trabajos”.

Lo que es emocionante para las cigarras puede ser aterrador para algunos humanos. Pero Ware dijo que no se preocupe: no muerden ni pican.

“En realidad, no representan ningún daño para los humanos. En realidad, ni siquiera representan tanto daño para su jardín”, dijo Ware. “Su objetivo es realmente encontrarse, aparearse y luego crear las próximas generaciones de cigarras”.

2021 cicada map: These 15 states are most likely to see Brood X cicadas invasion soon https://t.co/j9p5jJV2LB pic.twitter.com/dZBwm7ktt2 — njdotcom (@njdotcom) May 1, 2021

Aunque no representan una amenaza para nosotros, los humanos sí representan una amenaza para ellas.

La expansión urbana y el desarrollo excesivo han destruido poblaciones enteras de cigarras.

Y debido al clima más cálido, las cigarras periódicas están emergiendo entre una semana y un mes antes que hace apenas décadas. Ware dijo que incluso se podría acortar la cantidad de años que permanecen bajo tierra.

Las cigarras también se convertirán en un festín para muchas otras criaturas de la naturaleza, incluso algunos valientes humanos.