Un vuelo de Delta desde Los Ángeles fue desviado después que un hombre trató de entrar a la cabina del avión

Un pasajero de un vuelo de la Aerolínea Delta que salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), obligó a desviar el avión de su ruta al tratar de irrumpir por la fuerza en la cabina de mando mientras gritaba que pararan el avión, reportó ABC 7.

La Aerolínea Delta dijo que miembros de la tripulación y pasajeros sujetaron al hombre, y que no pudo romper la cabina de pilotaje cerrada, a bordo del vuelo 386 de Delta Air Lines.

Un video tomado a bordo del avión muestra al hombre sin zapatos y con una cremallera rodeado por pasajeros y miembros de la tripulación mientras repite una y otra vez: “¡Paren este avión!”

Some joker tried to hijack a Delta flight to Nashville. The flight attendant tackled him and hogtied him down before making an emergency landing, from what I’ve been able to decipher. pic.twitter.com/3yeOPVRTdt

— Ray (@RayLoveJr_) June 4, 2021