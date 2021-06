Monja de Los Ángeles admite que robó $835,000 dólares a escuela católica para pagar sus apuestas y otros gastos

Una monja del área de Los Ángeles ha sido acusada de fraude y lavado de dinero luego de haber robado más de $800,000 dólares para financiar su vicio de apostar en casinos.

La fiscalía de los Estados Unidos en Los Ángeles dijo que Mary Margaret Kreuper, de 79 años, aceptó un acuerdo para declararse culpable y encarar una pena máxima de 40 años en una prisión federal.

Según las autoridades, ella fue durante 28 años la directora de una escuela primaria católica en Torrance, de cuyo fondo se robó más de $835,000 dólares. El escándalo surgió a la luz pública a finales de 2018, cuando se hablaba de $500,000 dólares y se involucraba a una segunda monja.

Retired Nun Mary Margaret Kreuper To Plead Guilty To Embezzling $835K From Torrance Catholic School To Finance Gambling Habit. "Sister girl just want to have fun!" pic.twitter.com/QVTWUStwLG

— Sumner (@diamondlass99) June 8, 2021