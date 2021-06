Video muestra a patrullero salvar a bebé que se ahogaba sobre autopista de Los Ángeles

Un oficial de policía le salvó la vida a un bebé de 6 meses esta semana en un freeway de Los Ángeles luego de que el pequeño se estaba sofocando dentro de un vehículo.

El California Highway Patrol división West Valley publicó un video en el que se le ve al oficial Casey Ramstead extraer al bebé del asiento trasero de un auto sobre el Freeway 101, evaluarlo y más adelante ayudarle a expulsar el objeto que tenía atorado en la garganta.

CHP West Valley officers recently responded to call of a baby choking in a car along the 101 Fwy. Officer Ramstead (licensed paramedic) evaluated the infant & utilized back slaps to help the infant clear his airway and begin breathing normally. 6 month old was choking on a cherry pic.twitter.com/rpCuVrldHX

— CHP – West Valley (@CHPWestValley) June 7, 2021