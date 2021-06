“Maya and the Three”: Netflix revela las primeras imágenes de la serie animada basada en la mitología mesoamericana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Maya and the Three es la nueva serie animada que prepara Netflix de la mano con el director Jorge Gutiérrez. Recientemente el gigante del stream dejó ver un primer vistazo a la serie.

Inspirada en la mitología mesoamericana y sus heroínas, el show sigue las aventuras de Maya, una princesa guerrera que se embarcará en un viaje para cumplir con una antigua profecía y así poder salvar a la humanidad de los dioses vengativos del inframundo.

“Como amante de toda la vida de las películas de fantasía, me sentí profundamente inspirado por el glorioso arte mesoamericano y las exhibiciones del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, mi lugar natal”, dijo el creador de la serie.

“Creé a Maya como nuestra propia princesa guerrera águila, quien es ferozmente rebelde”, aseguró en el comunicado compartido por la plataforma de streaming.

El creador de Maya and the Three se basó en su madre, su hermana y su esposa para crear al personaje principal; “nuestra joven heroína está amorosamente inspirada por las verdaderas mujeres guerreras mexicanas en mi vida”, dijo.

Guitierrez participó como co-creador en la serie de Nick, El Tigre.

Maya and the Three se lanzará en Netflix en verano. Será una epopeya de cuatro hoyas y media que se dividirán en episodios de 30 minutos.

“No puedo esperar a que el público de todas las edades y de todas partes del mundo se una a Maya and the Three en su divertida, sentida y épica búsqueda para vencer a los dioses del inframundo y salvar a su mundo mágico”, concluye el creador.

