Netflix publica el tráiler de He-Man, su nueva serie animada

Netflix reveló el primer trailer de Masters of the Universe: Revelation, la nueva serie original de He-Man. En el clip presentado por la plataforma de streaming se puede ver a Skeletor, Teela y más emblemáticos personajes.

La caricatura creada en la década de los 80 por Kevin Smith tendrá la esperada continuación, a 40 años de su creación. En el video de 1:35 minutos se pueden ver detalles de lo que Netflix preparó para los fans.

Quienes estén familiarizados con la serie podrán notar de inmediato el Castillo Grayskull, el cual luce idéntico al de la serie original. En su totalidad, todas las imágenes presentadas en el primer trailer de Master of the Universe son fieles a la caricatura de los 80, algo que los admiradores apreciarán.

A pesar de mantenerse apegados al estilo, esta nueva entrega tiene más detalles, mejor calidad en su animación y representaciones más acertadas de las figuras de acción original. Lejos de actualizar la animación, los creadores se enfocaron en mejorarla.

El trailer de Masters of the Universe está acompañado de la canción “Holding Out For A Hero” de Bonnie Tyler, la cual queda a la perfección con la transformación del príncipe Adam a He-Man.

El estreno de Masters of the Universe: Revelation está programado para el próximo 23 de julio a través de Netflix.

La producción estuvo a cargo de Kevin Smith y desde que se anunció el proyecto las miradas de los fanáticos han estados puestas en él. Según lo revelado en un primer momento por el creador, la serie jugará con la mitología y personajes originales, profundizando en sus tramas sin resolver. El estudio encargado de la animación es el responsable de Castlevania, la serie animada creada para la plataforma de streaming y que tiene muy buenas críticas.

La serie He-Man and the Masters of the Universe se estrenó por primera vez en 1983 y finalizó en 1985, contando con dos temporada de 65 episodios cada una. La producción estadounidense está basada en la línea de juguetes de Mattel del mismo nombre. Si bien al principio estaba destinada para un público infantil masculino, conquistó por igual al femenino y su popularidad alcanzó a personas de todas las edades.

