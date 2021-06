Pedro Castillo ganó más votos en las elecciones presidenciales en Perú, según escrutinio

El recuento de las elecciones presidenciales de Perú llegó a su recta final entre procesos legales, revisiones de actas y tensiones callejeras, con Pedro Castillo Terrones como el candidato más votado y con Keiko Fujimori poco dispuesta a asumir, sin pelear, su virtual derrota.

La victoria de Pedro Castillo en las elecciones en Perú ya está siendo reconocida por varios presidentes y gobiernos en Latinoamérica.

Bolivia's Senate President @AndronicoRod recognizes the victory of Pedro Castillo in Peru, hailing it as a victory for Latin America. pic.twitter.com/DpVu19dSLs

