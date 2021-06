Segundo enjambre de terremotos en menos de una semana en el Condado Imperial incluye temblor de 4.3

Un nuevo enjambre sísmico se registró la noche del viernes en el área del lago Salton Sea, en el sur de California, incluyendo un terremoto de magnitud 4.3 según el USGS. Algunos medios reportaron equivocadamente que el temblor fue de 4.6.

Los temblores se localizaron 13 kilómetros al suroeste de Niland y a unos 15 de Calipatria, en el Condado Imperial. El sábado anterior, un terremoto de 5.3 destacó en un enjambre sísmico a muy pocas millas de distancia, apenas al sur de Salton Sea.

Este viernes, los temblores empezaron a sentirse a las 9:22 pm con uno de 2.6, seguido por dos de magnitud 3.9. El más fuerte (4.3) llegó a las 9:39 pm con una profundidad de 2.2 millas.

Luego hubo varios temblores de entre 3.2 y 3.7, hasta uno de magnitud 4.1 a las 9:49 pm. Tras bajar la intensidad de otros movimientos, hubo uno de 3.9 a las 10:55 pm. No se reportaron daños.

La Dra. Lucy Jones, una de las especialistas más respetadas en materia de terremotos, dijo que el enjambre se localizó en la llamada Zona Sísmica Brawley, donde suele haber enjambres sísmicos, muy cerca de la Falla de San Andrés pero aún no en el rango como para activar un terremoto mayor.

Esto supone que si el enjambre hubiese sido unos 20 kilómetros más al norte entonces habría posibilidades de actividad importante con la temida Falla de San Andrés.

Tonight's swarm is closer to the San Andreas, but still not in "triggering range". All foreshocks in California have been within 10 km of their mainshock and most were within 3 km. This is still 20+ km away

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) June 12, 2021