Explotan contra Jennifer López por video donde se besa con Ben Affleck frente a sus hijos

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por paparazzi derrochando mucha pasión en público. La pareja conocida como Bennifer se dejó ver dándose unos besos y el video ha conmocionado a los fanáticos del entretenimiento.

Sin embargo, algunos han expresado su descontento con estas imágenes. Muchos han notado que JLo y Ben se estaban dando cariño frente a los hijos de la Diva del Bronx. Para algunos, esto parece ser algo mal visto ya que hasta hace poco Lopez mantenía una relación sentimental con Alex Rodriguez.

Fue en abril cuando JLo y ARod anunciaron que ponían fin a su compromiso tras varios años juntos. Los hijos de Lopez convivieron todos esos años con Rodriguez y vivían en familia. Para muchos seguidores de la pareja, la rapidez en que la intérprete de “Dinero” se ha movido en presentarles a su nuevo enamorado no es adecuado.

“Yo he sido fan de JLo desde el primer día pero esto es un no para mí. Esos niños estaban tan acostumbrados a Arod por unos años, ¿cómo es que los traes alrededor de tu nuevo enamorado tan rápido? Ben no es alguien nuevo pero es nuevo para ellos y esto no va a durar”, escribió una fan en Twitter.

I am such a a JLo fan since day 1, but this is a no for me. Those kids were so attached to Arod for a couple of years, how do you just bring them around your new boo so quickly. Ben might not be someone new but it’s new to them and this won’t last

“Esos niños necesitan estabilidad, algo que JLo no puede entender”, publicó en Twitter otra seguidora.

Those children need stability..something jlo can't figure out..

“Esos niños deben de estar tan confundidos”, escribió otra seguidora.

— My My (@MissMy1787) June 14, 2021

Those kids must be so confused . Whiplash!

“JLo estaba comprometida con ARod, ¿hace cuantas semanas? Ahora esta intercambiando saliva con Ben en frente de sus hijos. Pueden vivir sun un hombre chicas. Lo prometo”, escribió un usuario en Twitter.

JLo was engaged to ARod how many weeks ago? Now she’s swapping spit with Ben A. In front of her kids.

You can live without a man, ladies.

I promise

— Anna (@annabkrr) June 14, 2021