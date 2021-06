Horóscopo: Qué será de tu semana del 14 al 19 de junio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aries

21/3 al 20/4

Amor. La familia es lo primero. Discuta menos y ejecute más. Será cuestión de estar presente cuando sus seres queridos lo necesiten.

Dinero. La espera se hace larga, pero renovará sus recursos y logrará abundancia. A la hora de pasar un presupuesto, evalúe bien.

Clave de la semana. No se resigne, pero acepte la realidad que le toca.

Tauro

21/4 al 21/5

Amor. Los roles de pareja cada tanto se invierten. Será saludable que el fuerte muestre sus flaquezas y que el débil se haga cargo.

Dinero. ¿Suele ser conciliador? Posiblemente no en esta etapa, en la que estará combativo. Cada uno en su justo lugar.

Clave de la semana. Tendrá que poner un límite si lo desautorizan. Le irá bien.

Géminis

22/5 al 21/6

Amor. Los compromisos familiares se acumulan, y si está muy presionado por el trabajo, mejor diga no. Saldrá adelante con el respaldo de la pareja.

Dinero. Mercurio en su signo lo impulsa a trabajar en forma compulsiva.

Clave de la semana. La grandeza estará en aceptar las críticas. Humildad.

Cáncer

22/6 al 23/7

Amor. Venus en su signo dibuja un paisaje sereno en el plano sentimental. Si alguien que recién conoce lo impacta, no deje pasar la oportunidad.

Dinero. Cierta desorganización y trabajo en exceso. Nada ganará con dejar para mañana lo que puede resolver hoy.

Clave de la semana. A la hora de cotizar su trabajo hágalo con objetividad.

Leo

24/7 al 23/8

Amor. Confusión y viejos fantasmas que nuevamente lo atormentan. Pronto el principio de realidad volverá a imponerse. Pasa las pruebas.

Dinero. Con Marte en su signo trabajará por dos. Descubre un interesante filón y aprovechará la oportunidad. Será con suerte.

Clave de la semana. Asóciese, repartirá ganancias y también deberes.

Virgo

24/8 al 23/9

Amor. Estará algo disperso, con notable vida social y amigos nuevos que lo colman de alegría. Sigue el idilio, sin celos ni tontos enojos.

Dinero. Inspirado. Gracias a una jugada inteligente saldrá de un problema financiero que resultaba amenazante.

Clave de la semana. No compita con sus colegas. A veces hay que dejarse ganar.

Libra

24/9 al 23/10

Amor. En lo afectivo se sentirá a merced de las decisiones ajenas. Molesto y rebelde con la familia. Su pareja será quien mejor lo entienda.

Dinero. Actúe libremente, pues sabrá exactamente qué se debe hacer y cómo para aumentar las ganancias. Despliega talento.

Clave de la semana. Despréndase de objetos que le traigan recuerdos tristes.

Escorpio

24/10 al 22/11

Amor. A reponerse de cualquier desacuerdo pasado. Tiempo de reencuentro y pasión. Ideal para que todas las parejas renueven sus votos.

Dinero. Si no consigue acumular capital, al menos esmérese en conservar lo ya obtenido. Hará un trabajo gratificante.

Clave de la semana. Necesita un buen descanso, como todo guerrero de ley.

Sagitario

23/11 al 22/12

Amor. Cuestionamientos. En una situación delicada reaccionará replegándose o negando. No alimente los caprichos ni las quejas del otro.

Dinero. No deje ningún emprendimiento librado a su suerte. Lleve a cabo su función con honestidad y tenacidad.

Clave de la semana. Opte por lo mejor…, que no siempre es lo perfecto.

Capricornio

23/12 al 20/1

Amor. Con Venus opuesto mejora su situación. Imposible que la pareja se estanque. Vivencias emocionantes como mudarse o hacer nuevos amigos.

Dinero. Se revelan sus dotes de líder. Tal vez su estilo no sea el tradicional, pero sabrá ponerse a la cabeza del grupo.

Clave de la semana. No recurra a la ironía, diga lo que piensa con tacto.

Acuario

21/1 al 19/2

Amor. El destino orienta en materia de trabajo, no en los afectos. Un germen de la discordia familiar. Corte las habladurías por lo sano.

Dinero. Se sentirá indefenso ante el ataque de la competencia, pero poco a poco recupera su prestigio. Dinero no falta.

Clave de la semana. No elija a los parientes para compartir sus secretos.

Piscis

20/2 al 20/3

Amor. Entre suspiros. Tiempos de romance, de ilusión, de idealización y de promesas. Buenos momentos con los más pequeños de la familia.

Dinero. A toda máquina. Muy productivo, aunque algo cansado ante las múltiples exigencias cotidianas. Buenos contratos.

Clave de la semana. Con valentía salvará a un ser querido antes del naufragio.

Por Kirón

Te puede interesar: Día del Padre 2021: Las mejores ideas para festejar a papá, según su signo zodiacal