Adrián Uribe recuerda entre lágrimas cuando se burlaban de él y vivía en la pobreza

Adrián Uribe asistió como invitado especial en el programa de Yordi Rosado, en donde compartió aspectos de su vida poco conocidos; como la pobreza en la que vivió durante los primeros años de vida y hasta su juventud. Sin embargo, gracias al cariño y unión de su familia logró cumplir uno de sus sueños más importantes, ayudar a su mamá.

El actor y comediante es una de las celebridades más queridas y respetadas dentro del medio artístico, pero no siempre fue así, ya que, según lo compartió en el programa de YouTube, durante los primeros años de vida pasó por grandes carencias junto a sus cuatro hermanos y su mamá, quien es la mujer que más lo ha motivado. Tras descubrir en la secundaria que quería dedicarse a la actuación y principalmente haciendo comedia, no descansó hasta cumplir con su objetivo.

“Empecé a trabajar en el ‘Caballo Bayo’. Empecé a tener mucho éxito en la comunidad judía porque había muchos que iban. Me contrataban para bodas“, compartió el astro de la televisión.

Recordó cómo era una comida en su casa durante un día normal: “Era desayunar por ejemplo huevito revueltos con frijolitos y cafecito. Comíamos pollo, pero no era que la pierna o la pechuga, era retazo con hueso, el pescuezo, que la patita y entonces te sabe bien rico todo. A veces era: ‘mamá quiero otro pedacito de pollo’ y no, te daban más frijolitos porque no alcanza. Sin exagerar esa era mi historia y siempre mi mamá le pedía (prestado) al de la carnicería, al de la tienda, debemos dinero“, explicó en medio del sentido del humor que lo caracteriza.

Luego de compartir que ha estado al borde de la muerte en más de una ocasión, el mexicano retomó entre lágrimas los aspectos más complicados que ha vivido en medio de las carencias económicas.

“Voy a hacer shows al Caballo Bayo y cobro 160 pesos por hora y media. Llego cansado pero feliz porque llego con dinero para ayudarle a mi mamá“, dijo.

Pero siempre existió un objetivo en su vida, ayudarle a su mamá y que nunca más volviera a pasar por la pobreza.

“Quiero que me vaya muy bien, quiero ser actor que la gente me vea, y triunfar, tener un show, que me reconozcan, que me pidan autógrafos. Pero, sobre todo, ayudar a mi mamá y comprarle su casa”.

Y contó algunas anécdotas que lo han lastimado: “Quiero demostrarle a toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas o que se burlaba de mi cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas a hacer el aseo o cuando nos preguntaban que dónde nos habíamos ido de vacaciones. Yo cuando algún día tenga un hijo llevarlo a Disneylandia“, rememoró.

Asimismo, habló de los problemas que vivió con sus padres, en donde antes de separarse pasaron por varias peleas:

“A veces hay pleitos y mi papá se pelea con mi mamá, y a veces he visto que mi papá ha tratado un poco feo a mi mamá. Obviamente no me gusta y no me gusta ver sufrir a mi mamá y a mis papás por dinero y me gustaría ayudarlos“, agregó conmovido.

Antes de finalizar, dijo sentirse satisfecho, ya que gracias a su esfuerzo el día de hoy puede disfrutar de todo lo que algún día soñó, pues ha consolidado una exitosa carrera como actor, comediante y una persona que es querido por la gente. Asimismo cuenta con el apoyo de su familia, su actual esposa, Thuany Martins, así como sus dos hijos, Gael y la pequeña Emily.