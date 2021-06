Jorge Salinas habla por primera vez de la hija no reconocida que tuvo con Andrea Noli: “Yo como el supuesto padre”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace unos días, la actriz Andrea Noli reveló que Jorge Salinas nunca se ha hecho cargo de la hija que tuvieron en común, sin embargo, ahora fue el actor quien, como pocas veces habló del tema, asegurando que son problemas que deben aclarar únicamente ellos dos y sin medios de comunicación.

Durante una reciente visita a Televisa, la actriz retomó el polémico caso de la paternidad no reconocida de su hija Valentina, quien actualmente tiene 14 años, y según Noli, prefiere no tocar el tema.

“En absoluto, para ella él no existe en realidad. Es así como: ‘No tengo (papá)’ y ya está. No hablamos del tema, casi nada, es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él y respecto a todo esto. Entonces así se mantiene, tranquila la verdad. Para eso (la manutención) tiene mucha madre. Fue un golpe duro para mí mediáticamente hablando y no me gusta eso. De hecho quedé bastante ciscada y la verdad es que no me interesa hacerlo, si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo habría logrado, pero no, asumí que siempre iba a ser sola, así lo he hecho y así seguiré”, detalló la famosa.

Y ahora que Jorge Salinas se encuentra grabando la telenovela ‘S.O.S Me Estoy Enamorando’, fue cuestionado por loe medios de comunicación sobre las declaraciones de la actriz, en donde por primera vez dio réplica del tema.

“No ha habido ningún acercamiento de las dos partes, ni ella como madre ni yo como el supuesto padre. Somos nosotros quien debemos resolverlo, y evidentemente sin presencia de los medios de comunicación. Eso es una cosa privada, absolutamente”.

Antes de poner fin a los cuestionamientos sobre este tema, el protagonista de ‘Mi corazón es tuyo’ habló sobre uno de los gemelos que tuvo con su exesposa, la actriz peruana Fátima Boggio, a quienes tampoco ha visto desde que se separaron en el año 2010. Sin embargo aseguró que no le gustaría que alguno de sus hijos siga sus pasos dentro de la actuación.

“Lo que menos quiero es que uno de mis hijos se dedique a la actuación, para nada. Jorge Emilio tiene muchas cualidades, es un niño muy inteligente, a Jorge Emilio le gustan mucho las matemáticas. El arte es válido, pero uno debe hacer de todo no, para empezar debe salir de Perú y conocer el mundo”, puntualizó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.