Área de Los Ángeles se prepara para temperaturas extremas este martes, las peores de la ola de calor

La ola de calor anunciada para esta semana en varias áreas del sur de California alcanzará las temperaturas más altas este martes y el miércoles. Las autoridades han lanzado alertas por calor excesivo en las zonas afectadas, donde se espera que los termómetros alcancen los tres dígitos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que la ola de calor se prolongará desde las 10 de la mañana del martes hasta las 9 de la noche del viernes en las montañas de los condados de Ventura y Los Ángeles, sin incluir la cordillera de Santa Mónica.

Después de los termómetros marquen las temperaturas más altas el martes y el miércoles, se espera que el calor empiece a bajar gradualmente durante el jueves y el fin de semana, según dijo el meteorólogo David Sweet, de la oficina de Oxnard de NWS y publicó Los Angeles Times.

En el condado de Los Ángeles, las temperaturas más abrasadoras afectarán al interior. Es probable que Santa Clarita y Woodland Hills alcancen los 109 grados Fahrenheit el miércoles. En Lancaster, se podría registrar incluso 111°F.

Las zonas costeras también tendrán temperaturas inusualmente elevadas. Se espera 86 grados Fahrenheit en Ventura y Malibú este martes y 97°F en Long Beach.

Las áreas de desierto, como Coachela Valley y Borrego Spring, registrarán las temperaturas más calurosas, que podrían oscilar entre los 110°F y los 120°F durante una semana entera.

Las temperaturas podrían batir récord ya que en algunos lugares se registrará entre 10 y 20 grados Fahrenheit más de lo que normalmente se registra en esta época del año, tal y como dijo en una reciente sesión informativa Alex Tardy, meteorólogo de la estación de NWS en San Diego. “Esto es inusual y [está] muy por encima de la media” dijo Tardy.

El siguiente mapa del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles muestra las altas temperaturas pronosticadas especialmente para las áreas interiores del condado, donde se espera que se alcancen los tres dígitos.

Heat wave still on track with heat warnings and watches in effect for many portions of SW Calif Tue-Fri. Here are the projected high temps for Tue and Wed, with many triple digit readings across inland areas. #LAWeather #LAheat #cawx #SoCal pic.twitter.com/ct0QhaakLr

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 14, 2021