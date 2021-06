Biden y la Unión Europea acuerdan una tregua comercial para centrarse en las amenazas de China

Este martes el presidente Joe Biden anunció una tregua en la larga guerra comercial con la Unión Europea, afirmando que era hora de dejar de lado la lucha y centrarse en las crecientes amenazas comerciales que plantea China.

Durante la visita de Biden a la sede de la Unión Europea en Bruselas tenía la misión de reparar los lazos con los países aliados después que permanecieron tensos debido a la política de comercio exterior que llevó a cabo el expresidente Trump.

“He defendido que Estados Unidos y Europa y las democracias de todo el mundo, son más fuertes cuando trabajamos juntos para promover nuestros valores comunes como la competencia leal y la transparencia. El anuncio de hoy demuestra exactamente cómo esto puede funcionar en la práctica”, dijo Biden en un comunicado.

Ahora un grupo de alto nivel trabajará en estrategias para disponer de normas en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología, en la regulación de las plataformas tecnológicas y en el control de las exportaciones así como en las propuestas para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Biden on why some Trump trade policies remain in effect: "120 days. Give me a break. I need time." pic.twitter.com/iL6F1lwHAe

— Jan Wolfe (@JanNWolfe) June 13, 2021