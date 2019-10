EEUU puede imponer fuertes aranceles a vinos, ropa, quesos o whisky. Trump lo celebra

La Organización Mundial del Comercio (OMC) tomó este miércoles una decisión que resultó del agrado del presidente, Donald Trump. EEUU podrá imponer miles de millones de dólares de aranceles a una amplia gama de productos europeos como vinos franceses, quesos italianos, whiskey británico o café alemán.

Y el mandatario no ha escondido su satisfacción, al exultar por la que considera “una victoria” para EEUU, aunque puede suponer un aumento de las tensiones comerciales entre este país, ya ocupado en una guerra económica con China, y la Unión Europea (UE).

En concreto, el organismo internacional falló a favor de que EEUU pueda imponer aranceles por 7,500 millones de dólares sobre productos de importación europea después de considerar que los países de la Unión financiaron de forma ilegal a la compañía aérea europea Airbus, que es competidora de la estadounidense Boeing.

De esta manera, la OMC cerró temporalmente una disputa con 15 años de antigüedad, en la que EEUU acusó a la UE de hacerle perder millones de dólares a Boeing con su apoyo desleal a Airbus.

El Gobierno anunció que pondrá en vigor los nuevos impuestos a partir del 18 de octubre. Y Trump definió el resultado del fallo “un triunfo”.

“La UE durante muchos años ha tratado muy mal a EEUU en el comercio, con aranceles, barreras comerciales y más cosas. Este caso se ha prolongado durante años, ¡es una bonita victoria!”, ha tuiteado este miércoles.

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019