Camino a Qatar 2022: conoce el calendario de México en las Eliminatorias de Concacaf

Concacaf dio un paso más en su camino a la Copa del Mundo Qatar 2022: publicó el calendario del octagonal final que determinará a los clasificados a la máxima cita del fútbol. La selección de México ya conoce la ruta por la que deberá transitar para obtener un boleto a Qatar.

El 2 de septiembre, en México, el conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino debutará ante Jamaica. Será el primer partido entre ambas selecciones desde que los “Reggae Boyz” eliminaron a “El Tri” en las semifinales de la Copa Oro 2017.

El resto de rivales de México después de Jamaica, en orden, serán los siguientes: Costa Rica, Panamá, Canadá, Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

Un aspecto peculiar de este formato es que cada fecha constará de tres jornadas. Por lo tanto, México tendrá tres juegos eliminatorios en septiembre: Jamaica (7/2), Costa Rica (7/5) y Panamá (7/8). El Tri tendrá tres partidos más en octubre, dos en noviembre, tres entre enero y febrero y tres en marzo para concluir con las eliminatorias.

El octagonal consta de partidos de ida y vuelta, por lo que se disputarán 14 jornadas. El 30 de marzo del 2022 concluirán oficialmente las eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Here is the Final Round calendar for the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022👇

🗓️ Reserva las fechas, el calendario de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial Catar 2022 #CWCQ pic.twitter.com/rIFXPxBsGS

— Concacaf (@Concacaf) June 16, 2021