Eurocopa accidentada: Timothy Castagne fue operado por seis fracturas en su rostro

La Eurocopa 2020 ha sido bastante accidentada. Claramente, el terrible paro cardíaco que sufrió Christian Eriksen será una de las imágenes más difíciles de olvidar. Sin embargo, un futbolista de la selección de Bélgica sufrió una lesión que casi con seguridad lo sacó del torneo. El defensor Timothy Castagne sufrió seis fracturas en su rostro producto de un choque en el partido contra Rusia.

Según informaciones de la agencia de noticias EFE, Timothy fue operado este martes en una intervención quirúrgica a causa de sus lesiones faciales. En primera instancia, se había diagnosticado al futbolista con solo dos fracturas, pero nuevos análisis determinaron que Castagne había sufrido otras cuatro, producto de un choque con el ruso, Daler Kuziáyev.

Ante este panorama, el futbolista sería dado de baja durante un mes. Sin embargo, el defensor no pierde la esperanza de poder jugar una hipotética final con la selección de Bélgica, el próximo 11 de julio en Wembley.

Timothy Castagne has been ruled out for the rest of EURO 2020 after suffering a double fracture in his eye socket. #EURO2020 #BELRUS pic.twitter.com/SiD8zLEtSr

— Football 24/7 (@Foet247Benelux) June 12, 2021