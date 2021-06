Vuelve la tensión en la EURO: futbolista ruso tuvo que abandonar el campo de juego tras una fuerte caída

La selección de Finlandia ya vivió una terrible escena en la Eurocopa 2020. Luego de superar los momentos de angustia tras el incidente de Christian Eriksen, “Los Búhos Reales” vivieron nuevamente momentos de tensión ante la selección de Rusia. Una aparatosa caída de Mário Fernandes, lo sacó del partido en camilla y con un collarín.

El incidente ocurrió a los 25 minutos de la primera mitad. El futbolista ruso se disponía a luchar un balón contra el finlandés Daniel O’Shaughnessy. No obstante, el resultado de la acción concluyó en una dolorosa caída sobre el césped, por parte de Mário Fernandes.

👏👏👏👏Some good news from St. Petersburg. Mário Fernandes will be released from the hospital. His spine is not affected. He'll continue recovery under the surveilance of Russia's doctors. #RUS #EURO2020 pic.twitter.com/fekA5x5klQ

— OGCOM (@OGambling) June 16, 2021