Remmy Valenzuela desaparece luego de ser acusado de golpear a su primo y a la novia de este

Remmy Valenzuela se encuentra desaparecido luego de ser acusado por su primo de golpearlo a él y a su novia.

Sin embargo, antes de desaparecer el 6 de junio, el intérprete de “Mi Princesa” dejó un mensaje en sus redes sociales, el cual borró después, dando a entender que tenía problemas con algunos miembros de su familia.

“A veces tu propia familia te rompe el corazón, te baja la autoestima y te hace la vida triste“, posteó.

Al día siguiente después de publicar el post en las historias de su página oficial de Instagram, se dio a conocer que el cantante de regional mexicano había violentado a Carlos “N” y Katy “N” en su casa, razón por la cual se encontraban en el hospital y las autoridades ya estaban investigado sobre el caso.

Carlos Armando, primo del cantante, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en Guasave, Sinaloa, por lesiones dolosas y violencia familiar contra de Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nombre real del artista.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión y aunque Valenzuela no ha comentado nada al respecto, fue su primo quien compartió algunos detalles de la brutal golpiza que les propinó el cantante.

“Remigio me empezó a regañar, noté que estaba irritable o enojado. Me puse a hacer labores: regar las matas, darle de comer a los perros, cosas así para que me viera haciendo algo, se dirigió a mi cuarto y fue cuando escuché el grito de mi novia. Él la viene arrastrando del cabello, pegándole contra el barandal con la misma mano“, explicó.

“Yo me le fui encima para poder separarlos, me decía que me quitara, que ahorita iba yo. Que no sabía de dónde se había metido que no sabía quién era él, prácticamente estaba matando a mi novia“, añadió a un programa de espectáculos.