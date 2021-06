Southwest Airlines suspende sus vuelos por tercer día consecutivo debido a un problema en sus sistemas informáticos

Cientos de vuelos de Southwest Airlines han sido cancelados hasta este miércoles después de que la compañía registró las primeras interrupciones el lunes justo en el momento en que los viajeros se preparan para disfrutar de los viajes de verano.

Los problemas comenzaron el lunes cuando un proveedor de datos meteorológicos impidió a la aerolínea de bajo costo que sus aviones pudieran volar con seguridad. Aunque el problema se resolvió horas después, el martes el sistema informático de la aerolínea provocó que más de la mitad de los vuelos fueran cancelados. La empresa confirmó que las fallas en los sistemas no se debía a que hubieran sido hackeados, sin embargo cientos de viajeros resultaron afectados.

El sitio web FlightAware reportó que Southwest tuvo 1,769 retrasos y 566 cancelaciones el martes, mientras que el lunes se registraron más de 1450 retrasos. Este miércoles cerca del 10% de los vuelos fueron cancelados y poco más de un 19% sufrieron un retraso. La empresa informó a través de un comunicado que las operaciones serían reanudadas.

We are in the process of resuming normal operations after a system issue this afternoon that created flight disruptions throughout our network. We know many Customers still require assistance and are working to address those concerns as quickly as possible. (1/2)

