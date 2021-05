Ataque de pasajera hispana a azafata de Southwest es captado en video; la empleada perdió dos dientes

Una asistente de vuelo perdió dos dientes al ser violentamente atacada por una pasajera durante un vuelo de Southwest Airlines en California el pasado fin de semana. El problema al parecer se originó porque la pasajera no quería ponerse la mascarilla facial.

El incidente se produjo luego que el avión aterrizó en San Diego procedente de Sacramento el domingo en la mañana. Un comunicado de Southwest Airlines detalló que la pasajera continuamente ignoró las instrucciones normales de la azafata y entonces la atacó.

El canal CBS8 de San Diego obtuvo un video donde se muestra el momento en que la pasajera golpea a la empleada de la aerolínea, a quien dejó con el rostro ensangrentado.

New video shows an altercation between Vyvianna Quinonez and a Southwest Airlines flight attendant. A union representative says the flight attendant lost two teeth when she was struck. Quinonez who was arrested on battery charges claims it was self-defense. pic.twitter.com/aCAHGHxF5b

— CBS News 8 (@CBS8) May 26, 2021