Encuentra el mejor protector solar para tu tono de piel

Cuando eliges un protector solar, obviamente quieres que te proteja pero además, no quieres que se sienta pegajoso, apestoso ni que te haga ver untado de blanco. “El olor, la sensación y la manera que luce en la piel un protector solar son grandes factores para que alguien se sienta motivado a usarlo o no”, dice Joan Muratore, quien supervisa las pruebas sensoriales de protector solar de Consumer Reports.

En una encuesta realizada por la firma de investigación de mercado, Mintel, el 26% de los usuarios de protector solar dijo que una fórmula «transparente», una que no deje una capa blanca en la piel, fue un factor decisivo en su última compra de protector solar; el 11% dijo que el factor es una fragancia atractiva. Y la clave para muchos consumidores es tener opciones de protector solar correctos para su tipo de piel. En la encuesta de Mintel, el 28% de los asiáticos, el 26% de los afroamericanos, el 22% de los blancos y el 17% de los hispanos dijo que desearía que hubiera más productos hechos específicamente para su tipo de piel.

Los panelistas sensoriales capacitados de Consumer Reports evalúan el olor, la sensación y la apariencia de cada protector solar en nuestras calificaciones. Pero también queríamos saber cómo ven los consumidores promedio estos aspectos de los protectores solares. Por eso, los expertos en experiencia del consumidor de CR reclutaron a un grupo de 20 empleados de CR con varios tonos de piel para probar 7 protectores solares de nuestras calificaciones (aerosoles y lociones, fórmulas químicas y minerales) y que nos dieran su opinión.

Encontramos a los que más y los que menos les gustaron a la mayoría de nuestro grupo. El hallazgo más sorprendente fue que, independientemente del tono de piel, las evaluaciones de la apariencia de los protectores solares fueron consistentes. Los que desaparecieron en la piel lo hicieron en la mayoría de los participantes, y los que dejaron una capa blanca lo hicieron en la mayoría de los participantes.

Los voluntarios, quienes usan protector solar al menos parte del tiempo, autoidentificaron su tono de piel en la Escala de Fitzpatrick, una herramienta que los dermatólogos y otros expertos en piel usan para clasificar el tipo de piel en función de su respuesta a los rayos ultravioleta del sol. Los 6 tipos van desde el tipo 1 (pálida, siempre se quema) al tipo 6 (morena / negra, nunca se quema). Nuestro grupo de voluntarios incluyó a todos los tipos de piel.

Los 7 protectores solares que observaron los participantes representan una muestra cruzada de productos químicos y minerales en nuestras calificaciones a varios precios, algunos de los cuales son recomendados por CR. Los voluntarios evaluaron a ciegas 5 lociones y 2 aerosoles, los productos se envolvieron de modo que características como la marca, el nivel de FPS o el tipo de protector solar (químico o mineral) no influyeran en los resultados. Nuestros expertos en protectores solares brindaron instrucciones sobre cómo y cuánto aplicar de cada tipo de protector solar (loción o aerosol) en los antebrazos.

Para cada producto, los participantes completaron un cuestionario que cubría la absorción, el olor y la sensación en la piel a los 2 y a los 10 minutos después de la aplicación. Además, les pedimos que calificaran en una escala del 1 al 5 qué tan importantes eran para ellos los siguientes factores al elegir un protector solar: qué tan bien se absorbe, cuánto tarda en absorberse, cómo se siente en la piel, el olor, el precio y la eficacia (qué tan bien protege la piel del sol).

Lo que encontramos

Si bien todos los factores se consideraron importantes, en general, la mayoría de los voluntarios citaron la eficacia y la absorción de un protector solar como los más importantes. (Los voluntarios no juzgaron la eficacia. CR prueba los protectores solares en un laboratorio para la protección UVA y SPF, así como para la variación del SPF. Los miembros de CR pueden ver los resultados en nuestras calificaciones).

La sensación en la piel y la preferencia por el olor variaron de un producto a otro y de una persona a otra, pero en general, hubo un consenso sobre la evaluación de la absorción.

Las 5 lociones y aerosoles con ingredientes químicos activos (como avobenzona u octocrileno) se absorbieron bien en la mayoría del grupo, independientemente del tono de piel, y la mayoría quedó satisfecha con la apariencia 10 minutos después de la aplicación. Estos químicos protegen la piel del sol al absorber los rayos ultravioleta y liberar la energía como calor antes de que estos penetren la piel. Pero algunos consumidores quieren evitar estos químicos porque pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo, y se sospecha que algunos de estos protectores solares dañan la vida marina.

Otra opción es un protector solar mineral, que protege con óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Estas fórmulas se quedan en la parte superior de la piel y desvían los rayos UV. El torrente sanguíneo no absorbe el óxido de zinc y el dióxido de titanio, y las versiones «no-nano» parecen ser menos dañinas para el ambiente que ciertos ingredientes químicos. Pero las pruebas de CR han encontrado que los protectores solares minerales no protegen tan bien. Y las dos lociones minerales que probaron nuestros voluntarios dejaron decepcionada a la mayoría. Muchos se quejaron de la apariencia blanquecina o calcárea que les dejaron en la piel, y algunos se quejaron de lo difícil que fue frotarlos, incluso después de 10 minutos.

A continuación, se muestran detalles específicos de las evaluaciones de nuestros panelistas acerca de cada uno de los protectores solares, enumerados en orden alfabético.

Los miembros de CR pueden seguir leyendo para obtener detalles sobre cómo se desempeñaron los protectores solares que se incluyeron en esta evaluación en nuestras pruebas y calificaciones.

Alba Botanica Hawaiian Coconut Clear Spray SPF 50

Este protector solar recibió elogios de la mayoría del grupo y fue el favorito de algunos «Me encanta este protector solar», dijo un participante con piel tipo 6. La mayoría estuvo satisfecha con la manera en la que la piel lo absorbió. «Este protector solar es casi imperceptible, se absorbe rápidamente», dijo un voluntario que describió su piel como tipo 5 en la escala Fitzpatrick. El veredicto relacionado con el olor fue variado (nuestro panel sensorial de profesionales lo describe como “un olor ligeramente dulce” Por ejemplo, un voluntario lo comparó con un “desodorante para vehículo”, pero otro dijo que tenía un “olor muy ligero y agradable”. Sin embargo, la mayoría dijo que usaría este protector solar nuevamente.

Aveeno Positively Mineral Sensitive Skin Face Lotion SPF 50

En la marca de 2 minutos, la mayoría de los participantes encontró que este protector solar lucía blanco en la piel, y no vieron mucha diferencia después de 10 minutos. “Es tan espeso y blanco que parece que mi piel nunca lo absorbió. Es un poco vergonzoso parecer un fantasma en la playa por el protector solar en mi piel morena clara”, dijo uno. Incluso el más justo del grupo tuvo problemas. “Me ejercité tratando de frotar este producto”, dijo alguien con piel tipo 1. La mayoría de las personas dijo que era «pegajoso», y hablando de la sensación de la piel, uno dijo “Me imagino que podría hacerme sudar si la usara en un día caluroso y soleado”. La visión general del grupo sobre este protector solar se puede resumir en las palabras de un participante que describió su piel como tipo 6: “Este lo descarto”. Pero otro dijo: “El protector solar en general está bien; no me desagrada”.

Black Girl Sunscreen Face and Body SPF 30

Este protector solar es el único creado para pieles con tonos obscuros en nuestra evaluación. 2 minutos después de la aplicación, las pieles de casi todos lo habían absorbido. “Este protector solar se siente de alta calidad, tenía un brillo que hizo que mi piel se sintiera humectada y saludable. Me gusta cómo complementa mi tono… Tiene un olor neutral que es casi imperceptible” dijo un voluntario con piel tipo 3. Otro, con piel tipo 6 dijo que no me dejó “la capa blanca”. La mayoría dijo que lo usaría nuevamente, pero no fue el ganador con todos. “No me gustó lo brillante/grasosa que se veía mi piel,” dijo un participante. “Deja el vello de mi brazo con un aspecto grasoso y aceitoso, y eso me haría sentir incómodo”, dijo otro.

Si bien los otros productos de nuestra evaluación están incluidos en nuestras calificaciones actuales de protectores solares, la calificación de la eficacia de este producto se retrasó debido al impacto que tuvo la pandemia en nuestro programa de pruebas. Esperamos poder agregarlo a nuestras calificaciones en los próximos meses.

California Kids #supersensitive Tinted Lotion SPF 30+

Como el otro protector solar mineral, este producto dejó una capa blanca notable en casi todos los participantes. “Ya soy muy pálido, este producto me hizo parecer un fantasma”, dijo uno. “Mi brazo parecía como si le hubiera frotado yeso”, dijo otro, con piel tipo 4. Pocos comentaron que el protector solar parecía plateado, lavanda o con brillantina sobre la piel. “Me siento como el Hombre de Hojalata del Mago de Oz, porque me dejó un tinte gris. No está hecho para personas con bronceado o con tonos de piel oscura”, dijo uno. La mayoría del grupo lo describió que la sensación predominante fue grasosa, y la mayoría fue neutral acerca del olor o no le gustó. Como muchos productos sin fragancia, este tenía un ligero olor a plástico dulce (piensa en una pelota de playa), concluyó nuestro panel de pruebas sensoriales profesionales). Algunos notaron que le daba a la piel un aspecto plano o mate. Aun así, algunos observaron que 10 minutos después de la aplicación, no era tan blanco como parecía. La mayoría dijo que no volvería a usarlo, pero el veredicto no fue del todo malo. “Si estuviera en un aprieto o este protector solar estuviera en oferta, lo compraría y quedaría satisfecho”, dijo un participante con piel tipo 6.

Equate (Walmart) Sport Lotion SPF 50

La mayoría del grupo dijo que usarían este protector solar nuevamente. La mayoría describió su apariencia como igual al resto de su piel o como si tuviera algún grado de brillo. Algunos pensaron que le dio a la piel un aspecto plano o mate. La mayoría describió que hizo que su piel se sintiera suave y tersa, aunque otros dijeron que era pegajosa o grasosa. Algunos comentaron sobre la viscosidad del protector solar. “Fue muy difícil exprimir esta loción de la botella incluso después de agitarla 10 veces”, dijo uno. “Alguien con manos débiles lo pasaría mal. Es muy espeso”. A la mayoría le gustó el clásico olor a playa. En conclusión: “Esta loción se ve y se siente como debería verse y sentirse un protector solar: transparente, discreto”, dijo un participante con piel tipo 3. “Para mí, es un protector transparente”, dijo otro, que tiene piel tipo 6.

Kiehl’s Activated Sun Protector Water-Light Lotion SPF 30

Otro ganador del grupo. “Este protector solar es muy bueno. Se aplica como una loción de piel regular y se absorbe rápidamente. Al principio estaba un poco brillante, pero poco después (alrededor del minuto 6) se veía como el resto de mi piel”, dijo un participante con piel tipo 5. Otros también comentaron cómo este protector solar dejó su piel suave o hidratada. Y la mayoría quedó satisfecha con esta sensación. “Solo quedó un pequeño residuo donde lo apliqué, pero no se siente resbaladizo ni pegajoso”, dijo un participante. En cuanto al olor, el grupo estaba dividido: Aproximadamente a la mitad le gustó y a la otra mitad no le gustó ni le disgustó. (El producto no tiene fragancia, lo que no significa que no tenga olor. (Nuestros panelistas sensoriales profesionales señalaron que tiene un olor a plástico, apenas dulce).

La Roche-Posay Anthelios Sunscreen Spray SPF 60

Aunque la mayoría de los voluntarios dijo que este aerosol sin olor se absorbió muy bien y que lo usarían nuevamente, varios comentaron acerca de la sensación grasosa o aceitosa, unos fueron más amables que otros. “Hace que mi piel se vea un poco húmeda. Pero deja una sensación grasosa”, dijo uno. “Este protector solar me hace sentir como una rata mojada. Además, en todas partes donde pongo mi brazo, deja una mancha aceitosa”, dijo otro. Algunos dijeron que el producto salió blanco en lugar de transparente, y eso les pareció inusual para un aerosol. Un participante con piel tipo 3 dijo: “Al principio me preocupaba que este aerosol se quedara blanco en mi piel. El blanco se desvaneció y después de unos minutos se veía más brillante. Creo que necesitaría frotar este producto más de lo que frotaría otros aerosoles transparentes, y darle más tiempo para que se absorba». La mayoría fue neutral acerca del olor, pero a algunas personas sí les gustó.

