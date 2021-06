Jorge Comas, ex goleador de Veracruz, recibe dos años de prisión preventiva por agredir brutalmente a una mujer

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jorge Comas, histórico futbolista argentino que destacó en el fútbol mexicano con los Tiburones Rojos de Veracruz, fue detenido por la Policía Ministerial de Boca del Río. El ex jugador fue denunciado por una presunta agresión a una mujer de 58 años de edad. Comas fue condenado a cumplir una prisión preventiva por dos años.

Jorge Comas con los 2 trofeos Citlalli que ganó en la temporada 1989-90 jugando para el Veracruz, uno como mejor delantero y el segundo por ser líder de goleo individual con 26 goles. pic.twitter.com/8Ogikbv51b — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) June 4, 2021

Según informaciones de Milenio, Lidia Villagómez fue la víctima de las agresiones. El hecho se produjo el 2 de junio, noche en la que Comas le habría propinado más de 15 goles a la mujer.

“Yo aguanté por obra y gracia de Dios, pero me dio más de 15 golpes en la cara, todos con el puño, con toda la furia y la saña posible, con toda la rabia que tenía acumulada; yo pensé que me iba a matar a golpes”, relató.

Ex futbolista Jorge Comas es detenido en Veracruz acusado de golpear a mujeres "Yo aguanté por obra y gracia de Dios, pero me dio más de 15 golpes en la cara, todos con el puño, con toda la furia y la saña posible"https://t.co/mA4xj7NqZT pic.twitter.com/mbtjF4UCE5 — Milenio (@Milenio) June 17, 2021

Esta agresión dejó a la mujer completamente incapacitada. Los golpes que le propinó el ex futbolista le habría afectado uno de sus ojos. Esta condición le imposibilita realizar cualquier tipo de labor.

“Sí estoy muy desesperada en el sentido de que ya son casi 15 días y a mí no me ha visto un médico, yo necesito que me digan qué tengo en mi ojo, porque no puedo ver; qué tiene mi mano, porque no puedo agarrar las cosas, por qué no puedo hacer fuerzas con ella, porque me duele mucho“, expresó Lidia.

⚡ Testimonio: Exfutbolista Jorge Comas golpea brutalmente a su vecina https://t.co/6pNSyOyHoz #México pic.twitter.com/tepRe33c5M — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) June 16, 2021

Jorge Comas, quien fue campeón de goleo con Veracruz en la temporada 89/90, habría amenazado en varias ocasiones a Lidia con asesinarla. El ex jugador le decía que los intentos de denuncia eran inútiles porque él se valdría de su prominencia para librarse de las acusaciones.

“Me dijo muchas cosas: que me iba matar, que yo lo podía demandar las veces que yo quisiera, que las demandas no le hacían nada porque él era el ídolo y que los policías eran unos pendejos porque tampoco le podían hacer nada ni lo podían tocar”, comentó.

Finalmente, Jorge Comas será procesado por la Fiscalia General del Estado de Veracruz, por el delito de violencia de género en la modalidad física y psicológica.

🚨 Dos años de prisión para Jorge Comas 🇦🇷, el ex jugador argentino de Tiburones Rojos 🇲🇽 y Boca Juniors 🇦🇷, por lesiones dolosas y violencia de género. 📸 @didiegojuli pic.twitter.com/2CoPrBNbDY — El Gráfico (@elgraficoweb) June 16, 2021

