El extraño email que HBO Max envió a miles de usuarios: ¿De qué se trata?

HBO Max envió por error un correo a miles de sus suscriptores. La noche del jueves 17 de junio, varios usuarios reportaron en Twitter que habían recibido un correo de la compañía, el cual evidentemente no era para ellos. Las bromas se desataron en seguida.

Los usuarios recibieron el mensaje alrededor de las 8:30 p.m. ET. Bajo el asunto “HBO Max”, el correo únicamente contenía una línea de texto que dictaba: “Esta plantilla se usa sólo para pruebas de integración”. No contenía ningún archivo adjunto ni firma de la marca, algo que podría haber pasado por una estafa, sino fuera porque provenía del email oficial de la empresa.

Las bromas no tardaron en llegar a Twitter en donde miles de usuarios hicieron el mismo chiste: “Integration Test Email #1, un intrigante nuevo drama de HBO Max”.

“La diferencia entre HBO Go y HBO Max es que HBO Max incluye todas las temporadas de Integration Test Email #1”, escribió un usuario. “Si resulta que el email de HBO Max es una forma de publicidad para un nuevo programa llamado ‘Integration Test Email’, felicito al equipo de marketing”, dijo otra usuaria.

“Espero que el correo de prueba sea el primer paso de HBO Max para una campaña viral para la serie Peacemaker“, escribió el director James Gunn quien creó la producción que está próxima a estrenarse a través de la plataforma.

Hoping the Integration Test Email #1 I just got from @hbomax is somehow the first step in extremely clever viral marketing for #Peacemaker . 🕊️🔫☮️

Tras poco más de una hora de bromas por parte de los suscriptores de HBO Max, la compañía lanzó un tuit en donde aclaró la situación.

“Enviamos por error un correo de prueba a unos cuantos usuarios de nuestra lista de correo. Nos disculpamos por el inconveniente, y para aportar algo a los chistes, sí, fue el pasante. No, en verdad. Estamos ayudándolo a superarlo”, escribió la cuenta HBO Max Help.

We mistakenly sent out an empty test email to a portion of our HBO Max mailing list this evening. We apologize for the inconvenience, and as the jokes pile in, yes, it was the intern. No, really. And we’re helping them through it. ❤️

— HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) June 18, 2021