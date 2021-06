Ola de calor: el Oeste de Estados Unidos está alcanzando 100 grados F a las 8:00 a.m.

El Oeste de Estados Unidos se encuentra en medio de una ola de calor extremo esta semana y ya se rompieron récords históricos y se batieron récords diarios en más de una docena de estados.

Incluso para los estándares del desierto, la ola de calor que hay en el suroeste es atípica.

El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Tucson tuiteó que la ciudad registró una temperatura de 100 grados a las 8:14 a.m., la segunda hora más temprana del día con esa temperatura registrada, desde 1948.

The Tucson airport hit 100° this morning at 814 am. Dating back to 1948, this is the 2nd earliest time in the day that Tucson has hit 100°. The earliest time is 8:02 am which occurred on June 20, 2017. The high that day was 116°. #azwx — NWS Tucson (@NWSTucson) June 17, 2021

Eso fue solo unos minutos más tarde que el primer tiempo registrado en alcanzar los 100 grados tan temprano, que fue el 20 de junio de 2017, cuando Tucson alcanzó los 100 grados a las 8:02 a.m. La temperatura máxima de ese día fue de 116 grados. La temperatura más alta de todos los tiempos registrada en Phoenix fue de 122 grados y ocurrió el 26 de junio de 1990, reportó CNN.

Las altas temperaturas tan temprano en el día han reforzado la necesidad de las advertencias de calor excesivo que han estado vigentes en todo Arizona, Nevada, Utah y California durante toda la semana.

El mapa de arriba muestra las temperaturas del aire en Estados Unidos continentales durante la tarde del 15 de junio de 2021. El mapa se derivó del modelo del Sistema de Observación de la Tierra Goddard (GEOS) y muestra las temperaturas del aire a 2 metros (aproximadamente 6,5 pies) sobre el suelo. Las áreas rojas más oscuras son donde el modelo muestra temperaturas alrededor de 49 ° C (120 ° F). /Cortesía Joshua Stevens/Observatorio de la Tierra de la NASA.

Las altas temperaturas nocturnas pueden ser peligrosas

El viernes por la mañana, Phoenix registró una temperatura baja – sí, una temperatura BAJA – de 92 grados.

Esto es un problema, porque no permite que el cuerpo se enfríe con éxito por la noche.

La temperatura debe bajar a al menos 80 grados para que comience la recuperación. De hecho, una persona puede perder hasta 2 litros de líquido durante la noche a través del sudor, si la temperatura nunca desciende por debajo de los 85 grados.

Excessive heat has extended to our overnight hours as well this week. Assuming this holds through Midnight, #Phoenix just set another record warm low temperature of 92°F, which is tied for the third warmest ever in June (93°F was warmest on 6/25/2017 and 6/27/1990). #azwx pic.twitter.com/af5FWxWQJ5 — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) June 18, 2021

Protéjase del calor

Media docena de estados del oeste tendrán sus temperaturas bajas de la mañana entre 10 y 20 grados por encima de lo normal hasta el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emite avisos y advertencias sobre el calor, con la seguridad de las personas como su máxima prioridad. Esté atento a esos avisos y protéjase del calor excesivo.

El calor es la causa número uno de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos y brindar orientación sobre la probabilidad de dolencias relacionadas con el calor, incluidos calambres por calor, agotamiento por calor, derrames cerebrales y posiblemente la muerte, ayuda a proteger al público en eventos de calor extremo.

Se están rompiendo numerosos récords de calor

Temperaturas récord se extendieron desde California hasta Montana esta semana.

El jueves, la temperatura más alta de todos los tiempos se registró en Palm Springs, California con 123 grados, rompiendo el récord anterior de junio, de 122 grados.

Salt Lake City también empató su récord histórico de 107 grados. El antiguo récord se estableció notablemente en julio, cuando las temperaturas suelen ser las más altas del año en esa región. Esto se produce después de que se batieran récords diarios el domingo, lunes y martes en Salt Lake, cada uno con temperaturas superiores a los 100 grados.

[5:43 PM] 107°F. We have now tied the highest temperature EVER recorded at Salt Lake City in any month of the year, in the last 147 years of records. It has only happened twice before: July 2002 and July 1960. #utwx pic.twitter.com/lySLjV748q — NWS Salt Lake City (@NWSSaltLakeCity) June 15, 2021

Death Valley, en California, rompió su récord de temperatura diaria alta para el jueves en 128 grados -el récord anterior fue de 122 grados establecido en 1917- y estuvo a solo un grado por debajo de empatar el récord del mes de junio. La temperatura más alta registrada en el Valle de la Muerte fue de 134 grados en julio de 1913.

Las Vegas estableció dos récords diarios esta semana, después de caer solo un grado por debajo de su récord histórico de 117 grados el miércoles.

Ayer también se establecieron temperaturas récord en Pueblo, Colorado Springs y Alamosa, Colorado. El jueves fue el primer día registrado en Colorado Springs en que se alcanzaran los 100 grados.

Denver también alcanzó los 100 grados el jueves, lo que marca solo la sexta vez en el mantenimiento de registros históricos que han alcanzado los 100 en tres o más días consecutivos.

El fin de semana se mantiene caliente en el Oeste

Solo de domingo a martes, se batieron 159 récords de temperatura máxima diaria máxima, según la NOAA.

Se podrían batir más de 50 récords adicionales hasta el domingo en muchos de los mismos estados que los tenían a principios de semana. Las temperaturas se mantendrán entre 10 y 20 grados por encima del promedio durante el fin de semana. en gran parte del oeste.

La buena noticia es que el calor comenzará a disminuir a principios de la próxima semana en todo el suroeste. Para el miércoles, el calor también descenderá un poco en el noroeste del Pacífico.