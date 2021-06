Alejandro Fernández sorprende con cambio de look

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque desde hace algún tiempo Alejandro Fernández decidió cambiar radicalmente su imagen, fue hace unos días cuando sorprendió a sus fanáticos mostrando un peinado nuevo, el cual dividió opiniones dentro de las redes sociales.

Luciendo una cabellera completamente libre de tintes, “El Potrillo” reapareció para presumir nuevamente sus canas, pero esta vez optó por modernizar aún más su imagen dejando crecer un poco su cabello.

Junto a la primera imagen que publicó en Instagram, el cantante aseguró que pronto revelaría algunas sorpresas. Pero sin duda lo que causó asombro fue el look con el que apareció, ganando una lluvia de comentarios de sus fanáticas quienes demostraron su inconformidad ante el nuevo corte de pelo asegurando lo hace ver mayor.

“No me gusta ese look“, “La verdad no se ve bien parece una viejita“, “Creo debería ser un look adecuado a su edad“, “No aquí no se ve guapo“, “Ay Potri ese look no me late“, “Noooo a mí tampoco me gusta se ve viejito“, “De acuerdo no me gusta…. Píntalo por fa“, escribieron algunas fanáticas.

Sin embargo, el cantante reapareció mostrando una nueva serie de fotografías en las que anunció su colaboración con el cantante español Antonio José, pero definitivamente lo que llamó la atención una vez más fue su peinado con las patillas peinadas ligeramente hacia arriba.

Luego de convertirse en abuelo por primera vez, Alejandro Fernández no solo ha decidido cambiar su peinado, ya que a través de las redes sociales también se ha mostrado más atlético que nunca; para muestra las imágenes que compartió el pasado mes de abril, en donde señaló lo importante que era para él llegar a los 50 años disfrutando de salud y lo más importante, sintiéndose bien consigo mismo.

“Sea con tu trabajo, con tu alimentación, o con algún pasatiempo, siempre debes de escucharte y de procurarte. Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. Hoy, a mis 50 años, me siento mejor que nunca“, fue el consejo con el que acompañó las imágenes que recibieron más de 300 mil corazones rojos.