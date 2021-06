Revelan detalles sobre la muerte de menor de 4 años que murió tras fuerte castigo de su mamá

A casi un mes de que fuera descubierto el cuerpo de una niña de 4 años, que murió por un presunto estricto castigo de su mamá, una cadena de televisión reveló detalles del caso.



Se trata del caso de Malikah Bennett, que es acusada de la muerte de su hija de 4 años, Majelic Young, aunque la muerte de la menor se registró en agosto de 2020, fue en mayo pasado cuando la madre fue detenida.



Y ahora la cadena de televisión WSOC-TV tuvo acceso a la denuncia contra la madre y reveló algunos detalles de la lamentable muerte de la menor de 4 años.



Y es que de acuerdo a los informes oficiales, a los que tuvo acceso la cadena televisiva, la mujer impuso un fuerte castigo a su hija por ensuciarse.



Ahora se sabe que los hechos ocurrieron en una vivienda de Charlotte, en Carolina del Norte.



De acuerdo al testimonio de la hija mayor de Bennett, ésta castigó a su hermana menor porque se había ensuciado, hecho que molestó demasiado a la madre, por lo que como castigo, la obligó a permanecer parada en el lavadero durante tres días seguidos, sin opción a moverse del lugar.



Por lo que la menor no aguantó tal castigo y terminó cayéndose, por lo que se golpeó la cabeza y murió.



Ante dicha situación, y de acuerdo a los documentos revelados, Malikah Bennett, lejos de pedir ayuda al 911 para que atendieran a su pequeña hija, ella trató de reanimarla, por lo que le dio respiración cardiopulmonar, pero sus intentos fueron inútiles.



La mujer en lugar de dar aviso a la autoridades sobre la muerte de Majelic, decidió lavar el cuerpo y guardarlo en bolsas para la basura.



Como no sabía qué hacer, guardó el cuerpo unos días en su camioneta, para posteriormente enterrarlos en el patio trasero de su casa, destacó la cadena WSOC-TV.

Bennett pensó que nadie se daría cuenta de lo ocurrido y siguió con su vida normal, como si nada hubiera pasado.



Pero no contó que una trabajadora social diera aviso a las autoridades tras su preocupación por no haber visto a Majelic, la pequeña de cuatro años, durante varios meses.



Ya que la pequeña de cuatro años estaba entre los casos de la trabajadora social.



Así que después de una serie de investigaciones y un cateo en el domicilio de Malikah Bennett, las autoridades descubrieron en mayo pasado, el cuerpo de Majelic enterrado en el patio trasero de la casa, por lo que la mujer fue arrestada.

Horrifying. The child’s mother Malikah Diane Bennett was arrested and charged with first-degree murder, among other things. https://t.co/aWYkhfkDBx

“He trabajado en homicidios la mayor parte de los últimos 10 años y puedo decirles que este caso es profundamente perturbador”, manifestó Bryan Crum, teniente de Charlotte-Mecklenburg, al conocer el caso.

“Es perturbador para todos los que lo han trabajado. Los investigadores de la escena del crimen, los detectives, todos los involucrados en este caso; muchos de nosotros somos padres y es muy difícil entender cómo alguien podría hacerle esto a su hijo, matar a su hijo, enterrarlo y continuar con su vida como si nada”, precisó Crum.

MALIKAH BENNETT 4YR OLD Girl killed by Her Mom (MALIKAH BENNETT 31) FRM

NORTH CAROLINA who forced her to Stand For 3 Days In Room AS PUNISHMENT CAUSING THE GIRL TO BECOME SO WEAK THAT SHE FELL AND SUFFERED FATAL INJURIES. https://t.co/N1YJxsJ4uA via @nypost

— ERIC WRIGHT™🎶🎥🎧💻 (@therealeric916) June 18, 2021