El Macho habló: Hugo Sánchez rechaza “dictadura” contra Chicharito en el Tri

Este miércoles Chicharito volvió a marcar en la MLS, consolidando su liderato de goleo en la competición. Y como es costumbre, el debate acerca de su inclusión o no en la lista del “Tri” para la venidera Copa Oro se hizo tendencia. El legendario Hugo Sánchez fue cuestionado al respecto y no tardó en explicar la situación de Javier Hernández: “están usando una dictadura en su contra“.

En Fútbol Picante, programa de ESPN, “El Macho” comparó el posible veto que tiene Chicharito con la selección mexicana con una situación parecida que él vivió en su momento: “Están usando una dictadura en su contra, no me gusta y jamás me ha gustado. Lo intentaron hacer conmigo y me defendí a muerte, me seguiré defendiendo y también a los futbolistas mexicanos que están perdiendo sus derechos“.

Hugo Sánchez considera que están apartando al máximo goleador de la historia de la selección, y rechaza el supuesto acto “dictatorial”.

Para cerrar, le lanzó un dardo a Rogelio Funes Mori, quien probablemente sea el delantero centro de México en la Copa Oro: “Le quita un puesto a un mexicano“, afirmó sin titubeos. Según sus impresiones, su nacionalización fue orquestada por Gerardo “Tata” Martino, argentino, quien lo preferiría por sus orígenes antes que otros mexicanos más capacitados.

Insinuó que Funes Mori no es mejor que Chicharito y que Carlos Vela.

Con la nacionalización de Rogelio Funes Mori, Chicharito tiene competencia por el puesto. Todo luce en su contra, pues la Federación Méxicana de Fútbol realizó los trámites del delantero del Monterrey lo más rápido posible con la intención de que éste integrara la lista previa de cara a la Copa Oro.

La situación de “CH14” es totalmente distintas, porque no juega con la selección nacional desde septiembre de 2019, en un amistoso contra Estados Unidos. Solo un inicio demoledor en la MLS le valió para volver a la órbita de la selección. Pero difícilmente le sea suficiente para uniformarse con El Tri en los próximos compromisos.

