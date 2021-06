El presidente Joe Biden anunció su apoyo al plan de infraestructura bipartidista del Senado

WASHINGTON – El presidente Joe Biden describió este jueves el acuerdo recién alcanzado para aprobar un plan de infraestructura valorado en $1.2 billones de dólares como un “gran paso” en la competición con China.

“Hemos alcanzado un acuerdo”, afirmó Biden en la Casa Blanca rodeado por el grupo de senadores, al referirse al plan de infraestructura que representa una gran inversión para modernizar la avejentada red de infraestructuras en Estados Unidos.

“Este acuerdo envía la señal al mundo de que podemos funcionar, dar resultados y hacer cosas significativas”, dijo Biden en una declaración desde la Casa Blanca.

Joe Biden aseguró que el pacto del plan de infraestructura bipartidista del Senado, cerrado con senadores republicanos y demócratas, y que aún debe recibir el visto bueno del Congreso, supone “la mayor inversión en transporte público de la historia de Estados Unidos”.

This bipartisan agreement represents the largest investment in public transit in American history. The largest investment in rail since the creation of Amtrak. It will deliver high speed internet to every American home and replace 100% of our nation’s lead pipes.

“Estamos en una carrera con China y con el resto del mundo por el siglo XXI, y ellos no están esperando. Están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en todas partes”, subrayó Biden.

Añadió que la duda para muchos es si “las democracias pueden competir con lo que hacen las autocracias”, en el plano económico, y el acuerdo recién alcanzado en Washington “es un gran paso” en ese sentido.

Biden reconoció que no puede “garantizar” que el Congreso vaya a aprobar el acuerdo alcanzado este jueves, y dejó claro, además, que no firmará una ley sobre el tema si no va de la mano de otro paquete de gasto al que se oponen los republicanos, lo que puede complicar las perspectivas del proyecto.

We need physical infrastructure.

We need human infrastructure.

And we need a fairer tax system to pay for all of it.

I am not going to rest until all of it gets to my desk.

