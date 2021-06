Famosos reaccionan a las explosivas declaraciones de Britney Spears, en el caso de su tutela legal

Britney Spears provocó tremendo revuelo con su aparición en la corte dando seguimiento al caso sobre su tutela legal, donde dejó claro que está luchando por obtener su libertad y ante los ojos del mundo reveló todo lo que ha tenido que pasar durante estos 13 años, que su padre Jamie Spears ha estado al frente de todas sus decisiones, negocios y carrera.

Por supuesto que las reacciones sobre sus explosivas declaraciones no tardaron en llegar y algunos famosos se han manifestado a favor de la intérprete de “Toxic” y esperan que pronto pueda retomar las riendas de su vida.

La actriz mexicana Eiza González ha sido de las primeras en pronunciar su postura ante esta difícil situación.

“Sin palabras. Esto es el resultado de un sistema corrupto. Tengo el corazón roto por Britney. Yo crecí admirandola y el enterarme de que ha sido totalmente privada de su vida por todo este tiempo es desgarrador. Justicia para Britney“, escribió en su cuenta de Twitter.

Speechless. This is complete bullshit of a corrupt dated system. I’m heartbroken for Britney. I grew up looking up to her so much and finding out that she’s been completely deprived of her own life for this long is gut wrenching. Justice for Britney #FreeBritney — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 24, 2021

La actriz Ana Brenda Contreras tomó su red social y le dedicó varios post al tema.

“Simplemente no podemos ver para el otro lado. Necesitamos hablar sobre esto, porque si alguien como Britney no obtiene justicia, lo que el resto de nosotros (como mujeres) podemos esperar“, escribió ante sus millones de fans.

We simply cannot look the other way .

We need to talk about this because If someone like Britney does not get justice what can the rest of us ( as women ) can hope for? #FreeBritney — Ana Brenda (@anabreco) June 24, 2021

Cantantes de la talla de Mariah Carey a quien Spears admira desde que era pequeña, también se han manifestado y expresado su apoyo para que esta pueda finalmente obtener justicia.

“Te amamos Britney, mantente fuerte“, le envió un poderoso mensaje a la también actriz.

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Otra cantante que se ha pronunciado fue Halsey quien también le dedicó varios Tweets a Spears deseando pueda liberarse del conservatorio bajo el que se encuentra.

“Bendiciones Britney y espero con todo mi corazón que se le otorgue libertad de este abusivo sistema. Se lo merece más que nadie. Admiro su coraje de hablar por ella misma el día de hoy“, dijo a sus millones de seguidores.