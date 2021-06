Hispano enfrenta cargos por el asesinato de Samuel Olson; el niño de cinco años fue encontrado muerto en un hotel

HOUSTON – Después de que se anunció este jueves que una segunda persona enfrenta cargos por el asesinato de Samuel Olson, un niño de cinco años que fue encontrado muerto en un hotel, se informó que la Policía posiblemente ha encontrado el arma que se utilizó para matar al pequeño.

Ben Rivera, quien enfrenta cargos en el caso por manipulación de un cadáver, se presentó este jueves ante un juez y durante la audiencia se le entabló al sospechoso una fianza de $100,000.

UPDATE: A second suspect is charged in the case of Samuel Olson, the child found deceased in Jasper earlier this month.

Benjamin D. Rivera (H/m, 27) turned himself in to authorities overnight on a charge of tampering with evidence in the 180th State District Court.#hounews https://t.co/Cs5D0GFKjw pic.twitter.com/jkJxeiQ5q6

— Houston Police (@houstonpolice) June 23, 2021