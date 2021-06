Jugadores de Miami Heat apoyan con viveres a afectados por derrumbe de edificio en Surfside

En un gesto de buena voluntad varios jugadores del equipo de la NBA Miami Heat acudieron al sitio donde se generó el derrumbe de un edificio en la localidad de Surfside para apoyar a los afectados.

Entre los presentes estuvo la estrella Tyler Herro y el coach Chris Quinn, quienes dieron comida y agua a las víctimas del siniestro, además de colocarse a la orden de las autoridades para apoyar en lo que se necesite.

We were devastated to hear of the catastrophic Champlain Towers building collapse in Surfside. Our hearts go out to the victims and their families. We are thankful for the first responders who are working around the clock in rescue efforts.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 24, 2021