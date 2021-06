Vocalista de Blink-182, Mark Hoppus, revela que tiene cáncer

Mark Hoppus, integrante de Blink-182 y bajista, reveló que tiene cáncer. A través de sus redes sociales el músico dio la noticia a sus seguidores.

El también cantante de 49 años compartió a través de sus historias de Instagram que fue diagnosticado y desde los últimos tres meses ha estado recibiendo quimioterapia. “Tengo cáncer, apesta y tengo miedo”, escribió en un mensaje. “Al mismo tiempo me siento bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto”, dijo.

El cantante no reveló de qué tipo de cáncer se trataba, tampoco en qué fase se encontraba, sin embargo escribió que todavía le quedan varios meses de tratamiento por delante. “Me trato de mantener positivo. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos nuevamente en concierto en un futuro próximo. Los amo a todos”, aseguró.

El mensaje fue acompañado por una fotografía que compartió en sus historias y posteriormente borró, en ella aparece sentado en una sala de hospital, con una aguja intravenosa. “Hola. Un tratamiento para el cáncer por favor”, escribió en la instantánea.

Mark luce una playera negra y una gorra a juego. Algunos de sus fans notaron que su cabello ha desaparecido, producto de los tratamientos que ha estado llevando.

Las redes sociales se han llenado con mensajes de admiradores que le desean una pronta recuperación.

A través de sus cuentas personales algunos de sus amigos del medio se han pronunciado al respecto. Uno de ellos fue Travis Barker, su compañero de banda. En una historia que compartió a través de Instagram publicó una imagen de ambos y escribió “Te amo, Mark”, al lado de un emoji de corazón.

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. 👊🏼#WeHaveHisBack

— Tom DeLonge (@tomdelonge) June 24, 2021