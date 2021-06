Lyn May critica a Belinda, dice que es muy gris, está flaca y canta feo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lyn May vuelve a dar de qué hablar, esta vez arremetió en contra de la cantante Belinda, asegurando que no le gusta cómo canta y tampoco le tiene envidia luego de recibir un lujoso anillo de compromiso.

La bailarina de 75 años fue una de las invitadas de lujo en la presentación de la obra de teatro “Siete” que se llevó a cabo la noche pasado jueves en la Ciudad de México, y fue durante su paso por la alfombra negra en donde habló de sus amores del pasado y uno que otro famoso, entre ellos la prometida de Christian Nodal, de quien aseguró no sentir envidia por el costoso anillo de compromiso que recibió que está valuado en más de $3 millones de dólares.

“Celosa de quién, yo tengo unos buenotes. A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos, así de grandes“, respondió.

Aunque en un principio aseguró que prefería no hablar de la estrella del pop porque no la conocía, la vedette mexicana terminó por asegurar que la también actriz de 28 años no le llama la atención porque no le gusta cómo canta y tampoco su esbelta silueta.

“No me hablen de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo, no me gusta“, respondió ante diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Sale el Sol’.

Y remató confesando que de plano prefiere no ver a Belinda sobre los escenarios musicales, ya que su imagen pasa totalmente desapercibida: “Simplemente no me cae, nunca la he visto, se me hace gris“, respondió ante los cuestionamientos.

La originaria de Acapulco, Guerrero, quien en múltiples ocasiones ha sido criticada por las cirugías de su rostro, también sorprendió al revelar que uno de los famosos con los que disfrutó de un romance fue don Erik del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo, a quien catalogó como un buen amante.

“Estábamos trabajando, hicimos varias películas. Cuando él estaba empezando y yo estaba empezando mi carrera nos conocimos, fue mi amante cuando éramos jóvenes, ahorita ya tengo otros amantes. Todavía no nos casábamos ninguno de los dos“, añadió.