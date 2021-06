La dolorosa confesión de Ninel Conde acerca de su hijo Emmanuel: “No, no me quiere ver”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras la audiencia celebrada el pasado 17 de junio, en la que Giovanni Medina aseguró que su hijo se negó a ver a su mamá, es Ninel Conde quien da su versión de los hechos y con dolor confiesa que efectivamente, no la quiso ver.

Previo al estreno del espectáculo “Siete”, espectáculo teatral con el que regresa a los escenarios como protagonista, “El Bombón Asesino” compartió, como pocas veces, que durante poco más de un año que ha permanecido alejada de su hijo Emmanuel, ha preferido callar para no dañar la imagen del menor, contrario a lo que ha hecho Giovanni Medina.

“Cuando la otra parte (Giovanni Medina) se la pasa hablando y escribiéndole a todos los comunicadores y filtrando información, que no debería porque también está prohibido, yo me dedico a cuidar la integridad de mi hijo y callo. No porque no me importe, sino porque no quiero seguir afectando la imagen de una criatura que ya está bastante afectada desde su corazón hasta su imagen”, explicó para el programa Suelta La Sopa.

Y aunque a su salida de los juzgados se había reservado el derecho a dar su opinión, esta vez confirmó que no pudo reencontrarse con su hijo porque “supuestamente” este lo decidió, dejando ver que podría estar siendo manipulado por su padre.

“Es una realidad, hace un año dos meses mi hijo me abrazaba, lo abrazaba, nos dábamos besos, jugábamos… Y un año dos meses después, supuestamente no, no me quiere ver. Es duro saber lo que hay sembrado en él”.

La también actriz tiene fe en que volverá a convivir con su hijo y espera el momento en que este pueda reconocer los días de angustia que vivió.

“Un día me va a decir: ‘Gracias mamá porque fuiste una guerrera, porque luchaste por mí en silencio, de rodillas y porque sé que no fue justo que te arrancaran de mi lado un año dos meses'”, agregó.

Sin embargo, hace unos días trascendió que Sergio Mayer, productor del espectáculo en el que se presenta, se reunió con Giovanni Medina, por lo que Ninel confiesa que le gustaría que le ayude a entender lo que significa ser un verdadero padre.

“Ojalá Sergio pueda hacerle entender (a Giovanni Medina) lo importante que es que un niño pueda crecer viendo que su mamá y su papá se están dando tumbos ante un juzgado o en una cara diciendo barbaridades uno del otro, ser un buen padre es permitir que vea a su madre. Ser el mejor papá del mundo es cuidar el corazón de tu hijo y no envenenar el corazón en contra de su madre y ojalá lo haga entender que siempre voy a ser su mamá”.

Y a propósito del nombramiento como “papá del año” que recibió Medina por una revista mexicana, la intérprete responde: “Es como una burla para una madre que está sufriendo por ver a su hijo, se me hace como muy narcisista“.

Aunque en esta ocasión sí quiso hablar de su hijo, en cuanto al tema de Larry Ramos y la denuncia millonaria que enfrenta y que lo podría llevar a prisión, no ocurrió lo mismo, ya que aseguró es un tema que no le compete y no conoce por lo que se reservó sus comentarios.