Video: Jardinero de Cleveland se fracturó el tobillo tras espeluznante choque con un compañero

Minutos de incertidumbre se vivieron en el estadio Target Field de Minnesota, luego que el jugador de los Indios de Cleveland, Josh Naylor, se fracturara el tobillo durante un espeluznante choque con su compañero, el segunda base Ernie Clement.

El hecho se registró en la parte baja del cuarto inning, cuando el jugador Jorge Polanco de los Mellizos de Minnesota lanzó un elevado al jardín derecho.

Oh man…. Josh Naylor just had a nasty collision and is in incredible pain.

Probably don't want to watch if you have a squeamish stomach…. pic.twitter.com/dTL5LTtNDI

— Tyler Wiederhoeft (@TDWiederhoeft) June 27, 2021