De la Hoya: “Heredero de Chávez aún no nace en México”

En un nuevo cruce de flechas hacia Canelo Álvarez, Óscar de la Hoya afirmó que aún no hace en México el heredero de la leyenda del boxeo azteca Julio César Chávez.

Al parecer al Golden Boy le causó molestia que Chávez le hiciera la entrega simbólica a Canelo de la estafeta en el boxeo mexicano.

“Conozco a Julio César Chávez y sé que no quiso decir eso. Lo conozco, es mi compadre, por dios. Creo que eso de pasar la estafeta… ese peleador aún no nace en México. Chávez dejó la vara muy alta. No me la creo, honestamente no creo que haya querido decir eso”, afirmó De la Hoya al canal FinoBoxing.

Luego que Chávez terminara su última pelea contra Macho Camacho, se abrazó con Canelo en pleno ring. El hecho quedó grabado en cámara y de forma emotiva le hizo entrega del legado del boxeo mexicano.

En relación a las estadísticas Canelo ya superó a Chávez, pues posee títulos en cuatro categorías mientras que el de Ciudad Obregón alcazó tres.

El Canelo entra al Cuadrilátero en apoyo a Julio César Chávez pic.twitter.com/IVxzjCABfO — Noticias Gdl® (@NoticiasGdl2) June 20, 2021

El próximo 11 de septiembre De la Hoya volverá al cuadrilátero para enfrentar al destacado excampeón de las Artes Marciales Mixtas Vitor Belfort.

El Golden Boy afirmó que dependiendo de como resultara el combate con Belfort le buscaría pelea a Floyd Mayweather. En embargo, el estadounidense afirmó que no está interesado.