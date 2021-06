Eurocopa 2020: Francia quedó eliminada por Suiza y los memes no perdonaron el fallo de Mbappé

La Eurocopa 2020 no ha dejado de sorprender en cada uno de sus partidos. Probablemente está siendo uno de los torneos con una gran variedad de componentes aditivos y atractivos. Uno de ellos es cómo la sorprendente Suiza eliminó al campeón del mundo y selección favorita para levantar la EURO, Francia.

Luego de finalizar los 90 minutos con el duelo empatado a 3 goles, el partido tuvo que definirse por la vía de los penales. El conjunto francés contaba con una gran cantidad de prestigiosos pateadores que la colocaban como favorita en la tanda: Pogba, Pavard, Giroud y Kylian Mbappé.

Sin embargo, sobre la joven estrella del PSG, Mabappé, recayó toda la responsabilidad de la derrota francesa al fallar un pelan detenido por el arquero suizo, Yam Sommer.

En este sentido, la creatividad de los usuarios a través de las redes sociales no se hizo esperar. Los aficionados comenzaron a compartir memes para reírse del desenlace del encuentro. Claramente este resultado fue totalmente inesperado y eso aumentó la tormenta creativa.

Maybe the secret was in that bottle of Coca Cola?

Only Granit Xhaka will know 😎#SUI #EURO2020 pic.twitter.com/hm1opjKzPk

— VBET News (@VBETnews) June 29, 2021