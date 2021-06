Jennifer Aniston cuenta la verdad sobre cuál es su relación actual con Brad Pitt

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La relación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt aún da de qué hablar. Décadas atrás, los actores mantuvieron un matrimonio que no terminó bien sin embargo, ahora que ambos están solteros, muchos fans aún creen que podrían terminar juntos.

En una reciente entrevista que dio la actriz de 52 años al programa de radio The Howard Stern Show habló sobre cómo es actualmente su relación con el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood. “Brad y yo somos cercanos, somos amigos”, dijo.

“Hablamos y no hay ninguna rareza en lo absoluto, excepto por todos los que probablemente lo vieron y querían que hubiera o supusieron que había”.

A finales del año pasado, la ex pareja se reencontró nuevamente en un evento benéfico, ahí se especularon muchas cosas alrededor de su actual relación.

Aniston aseguró también que no tiene prisa por encontrar pareja y que no le interesar conocer a alguien a través de una aplicación de citas. “Me quedaré con las formas normales de salir con alguien. Que alguien te invite. Esa es la forma en la que lo preferiría”, condenó.

La protagonista de The Morning Show se ha divorciado en dos ocasiones, sin embargo no descarta volver a casarse, aunque no considera el matrimonio una prioridad en su vida. “No está en mi radar. Estoy interesada en encontrar una fantástica pareja y simplemente vivir una vida agradable y divertirnos juntos. Esto es todo lo que deberíamos esperar”, dijo. “No tiene que estar grabado en piedra en los documentos legales”.

Brad y Jennifer mantuvieron un matrimonio de 2000 a 2005, sin embargo la relación no funcionó y entre rumores de infidelidad terminaron divorciándose. Él estuvo casado con Angelina Jolie mientras que ella estuvo con Justin Theroux. En los últimos años Brad Pitt y Jennifer se han encontrado en más de un evento lo que ha despertado la emoción de los fans, quienes están seguros que algún día volverán a estar juntos.

Recientemente se relacionó al actor con una joven cantante y compositora de 36 años a quien habría conocido en la reciente temporada de premios.

