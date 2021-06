Golpe al Cártel de Sinaloa en California: hay más de 40 narcos detenidos en San Diego

Una red internacional de distribución de metanfetamina con sede en San Diego, California, supuestamente vinculada al Cártel de Sinaloa, fue desmantelada en un operativo conjunto de autoridades federales y locales que dejó al menos 44 sospechosos detenidos, informó este martes el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

La acusación formal contra esta red internacional, develada este martes, impuso a 60 personas cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego, entre otros.

De los 60 acusados, 44 ya fueron arrestados y 16 fugitivos se encuentran en bajo órdenes de búsqueda y captura.

Según una declaración jurada de orden de registro, la investigación de la red, denominada Operación Crystal Hydra, comenzó en la primavera de 2020. Los investigadores llevaron a cabo una “vigilancia física extensa” junto con una operación federal de escuchas telefónicas de seis meses que interceptó las comunicaciones de los miembros de la red y se utilizó para rastrear sus ubicaciones.

El DOJ explicó en un comunicado que como parte del operativo fueron registrados varios lugares en todo el condado de San Diego, California, y en cinco estados más.

Además de los arrestos, en el operativo las autoridades incautaron más de 220 libras de metanfetamina y otras drogas ilegales, así como 90 armas de fuego y más de $250,000 dólares en efectivo.

@DEASANDIEGODiv and our law enforcement partners seized 220lbs of #meth & other illegal drugs; 90 #firearms; and more than $250,000 cash. Major blow to the Sinaloa cartel. pic.twitter.com/a9A9x4IBW3

— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) June 30, 2021