Agenda de eventos: diversión dentro y fuera de casa

Fotos de protesta en el Getty

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) inauguró In Focus: Protest, una exhibición en la que se muestran imágenes realizadas durante periodos de luchas sociales en Estados Unidos, y que resaltan el vasto papel que jugaron los fotógrafos en formar la percepción de la vida estadounidense. Entre las fotografías que se muestran están las de reconocidos artistas, como Dorothea Lange, Robert Mapplethorpe y John Simmons. También se exponen de Robert Flora, William James Warren, An-My Lê y Kris Graves. Hasta el 10 de octubre. Martes a domingo 10 am a 5 pm. Entrada gratis con previa reservación. Estacionamiento $20. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Fiesta de jazz para la familia

Ms. Goussy, Ms. Sofia y la WeBop Family Jazz Band son los anfitriones de una fiesta familiar que celebra los ritmos del jazz latino. Estos artistas irán a un viaje imaginario a El Barrio para descubrir la clave y para escuchar los tonos favoritos de WeBop, con un giro latino. La transmisión es virtual y los participantes pueden hacer sus propios instrumentos en casa; también podrán bailar y menearse por las calles del Spanish Harlem de Nueva York. El show interactivo dura 45 minutos y se recomienda para niños de ocho meses a 8 años, aunque puede participar toda la familia. Disponible hasta el 18 de julio. Se sugiere una donación de $10. Informes jazz.org/wfjp.

Cine en el museo Catalina Island

Los First Friday Films regresaron al museo Catalina Island (217 Metropole Ave., Avalon) con la proyección de Day Off, de Ferris Bueller. El primer viernes de cada mes a partir de mañana, y hasta noviembre, este local presentará populares filmes bajo las estrellas en el Ackerman Family Amphitheater, que es al aire libre. En los viernes posteriores se proyectarán películas como The Princess Bride, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, Titanic y Edward Scissorhands. Proyecciones 8 pm, y en el otoño 6:45 pm. Boletos $12. Informes (310) 510-2414 y catalinamuseum.org.

Arte chino contemporáneo

El arte de creadores como Ai Weiwei, Huang Yong Ping, Wang Guangyi y Xu Bing forma parte de Legacies of Exchange: Chinese Contemporary Art from the Yuz Foundation, exhibición que abre sus puertas el domingo en el Resnik Pavilion del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). Se trata de veinte trabajos de arte contemporáneo de China realizados por quince artistas en respuesta a los encuentros, intercambios y choques entre China y el occidente. Esta muestra es parte de la continua colaboración entre el museo Yuz, en Shangai, y LACMA. Termina el 13 de marzo. Boletos $10 a $25; gratis menores de 12 años. Entrada solo con reservación. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

Aniversario de DACA

Para conmemorar el noveno aniversario de la instauración del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Center Theatre Group de Los Angeles presenta WET: A DACAmented Journey, una obra escrita y actuada por Alex Alpharaoh y dirigida por Brisa Areli Muñoz. La pieza, basada en la experiencia personal de Alpharaoh, es la historia real de lo que significa ser estadounidense en todos los sentidos excepto en uno: en el documento migratorio. La obra fue grabada en el Kirk Douglas Theatre de Los Angeles y ahora se presenta virtualmente en el Digital Stage del Center Theatre Group. Disponible hasta el 16 de julio. Acceso $10. Informes ctgla.org/dacamented.

Warner Bros Studio Tour renovado

El Warner Bros. Studio Tour Hollywood (3400 Warner Blvd., Burbank) cambió no solo de ubicación sino de cara. En su reciente reapertura mostró lo que los visitantes van a encontrar durante su recorrido, entre otras cosas el Storytelling Showcase, un espacio en el que van a conocer la historia de Warner Bros., desde que se fundó hace cien años hasta en lo que se ha convertido actualmente. También hay una sección interactiva donde se pueden practicar métodos de producción en el Stage 48: Script to Screen y una visita a los sets de Central Perk y de The Big Bang Theory. En otra de las secciones del recorrido hay una visita al universo de los superhéroes y super villanos del universo de DC y a la exhibición de Harry Potter and Fantastic Beasts, una experiencia inmsesiva que incluye accesorios de la cinta, vestuario y sets. Para terminar, en la muestra Celebration of Awards Season, se despliegan tesoros de los shows y cintas más entrañables del estudio como The Music Man y 42. Disponible todos los días excepto martes y miércoles. Salidas 9 am a 3 pm, cada 30 minutos. Boletos $57 a $69. Solo con reservación. Informes wbstudiotour.com.

Celebración del 4 de Julio

Ahora que se reanudaron los eventos en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), este local tiene programado para este 4 de Julio un espectáculo musical con Kool and the Gang, una banda de música disco que tuvo su gloria en los años setenta. Luego de la fiesta con este grupo, el Bowl presentará el Fourth of July Fireworks Spectacular, una tradición de cada año que estará acompañada de música patriota que será interpretada por la Hollywood Bowl Orchestra y que estará conducida por el director Thomas Wilkins. Sábado y domingo 7:30 pm. Boletos $26 a $294. Informes hollywoodbowl.com.

Carlos Vives con Dudamel

Carlos Vives ha trascendido en el mundo de la música por la mezcla que ha hecho con los ritmos tradicionales del ballenato colombiano con el pop, el rock y el R&B. En el más reciente episodio de Sound/Stage, en programa virtual que presenta la Los Angeles Philharmonic, el cantante conversa con Gustavo Dudamel y a la vez presenta un ameno concierto en el que lo acompañan miembros de esta orquesta. Además del concierto, en la página de la LA Phil hay dos actividades familiares que se pueden realizar desde casa. Disponible en soundstage.laphil.com.