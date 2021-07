Richard Branson, el dueño de Virgin Galactic, viajará al borde del espacio el 11 de julio

Virgin Galactic, la compañía de turismo espacial, anunció este jueves que lanzará su próximo vuelo espacial de prueba el 11 de julio con cuatro tripulantes al borde del espacio, entre ellos se encuentra su fundador Richard Branson.

Branson pretende adelantarse al multimillonario Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que tiene planeado viajar el 20 de julio en la cápsula Blue Origin de su propia compañía.

“Me siento honrado de ayudar a validar el viaje que emprenderán nuestros futuros astronautas y garantizar que ofrecemos la experiencia única que la gente espera de Virgin”, dijo Branson en un video.

Se trata del cuarto vuelo de la compañía y su primera misión con una tripulación que será integrada por cuatro personas a bordo. La prueba más reciente se realizó el 22 de mayo pero solo fue integrada por dos pilotos.

Junto a Branson viajarán tres especialistas en misiones de Virgin Galactic: la instructora jefe de astronautas Beth Moses, el ingeniero jefe de operaciones Colin Bennett y la vicepresidenta de asuntos gubernamentales Sirisha Bandla. Los pilotos de Virgin Galactic Dave Mackay y Michael Masucci pilotarán la nave espacial VSS Unity de la compañía.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

