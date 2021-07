Entre lágrimas, Marisol González revela por qué se va del programa ‘Hoy’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marisol González sale de Hoy. La conductora anunció que decidió poner pausa al trabajo y con mucha tristeza se despidió del matutino de Televisa, en donde es conductora al lado de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona.

La presentadora de 38 años confesó que no fue nada fácil llegar a esta decisión, debido a que siempre ha estado cómoda en el matutino y le encanta trabajar con todos los integrantes de la producción. Marisol detalló que fue por un acuerdo familiar que necesita tomarse un tiempo alejada de la televisión.

“Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo, aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”, dijo.

“Se han portado todos increíble; producción, mis compañeros, cabina, todos, todos… no acabaría y me cuesta mucho porque no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora, es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte”, condenó.

Enfatizó también que en este momento de su vida desea dedicarse a ser madre y esposa, sin embargo no descartó regresar al matutino en un futuro.

La presentadora está casada con el futbolista Rafael Márquez Lugo, con quien tiene dos hijos.

Sus compañeras del matutino le dedicaron mensajes de agradecimiento y aseguraron que la iban a extrañar mucho. Marisol aseguró que sin su ayuda no hubiera podido crecer tanto como lo ha hecho hasta ahora.

Los rumores de que Marisol González saldría de Hoy iniciaron hace una semana, luego de que el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, asegurara en su columna que su último día sería el 16 de julio. Tras la noticia, varios medios comenzaron a especular que migraría a Venga la Alegría, la competencia directa de la televisora del Ajusco.

La carrera de Marisol González inició en 2002, cuando fue ganadora del certamen Nuestra Belleza México y representó al país en Miss Universo. Dos años después se integró a la pantalla chica con la telenovela Contra viento y marea pero su fuerte siempre fue la conducción deportiva. En 2014 se casó con el futbolista.

