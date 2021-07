Vicente Fernández Jr. acepta que estuvo internado, pero no por problemas de adicción.

Hace unos días Vicente Fernández Jr. salió a desmentir que tiene problemas de adicción, tal como aseguró la revista TV Notas, sin embargo, enfrenta una vez más el escándalo para confirmar que estuvo en una clínica de rehabilitación para someterse a un tratamiento antes de obtener un cargo público.

Según lo ha declarado en diversos medios de comunicación, el hijo del “Charro de Huentitán” solicitó ayuda profesional para descalificar problemas psicológicos por el secuestro que vivió hace 23 años.

“Todo mundo sabe lo que me tocó vivir y al querer postularme para un puesto político, querían que fuera a checarme psicológicamente si estaba en buenas condiciones. Los exámenes están perfectamente bien tanto de salud y en condiciones de rayos X“, detalló en entrevista con la periodista Kary Alejandre de Televisa Guadalajara.

Y desmintió nuevamente la versión que contó la revista mexicana, en donde aseguran ingresó al centro de rehabilitación ubicado en el estado de San Luis Potosí por problemas de adicción al alcohol, drogas y a los juegos de azar.

“Lo niego y lo descalifico. No soy ningún apostador, ni adicto al juego, nunca me he drogado, no soy borracho ni he tenido problemas con el alcohol, no fumo. Nunca me he robado ningún dinero a nadie ni menos a mi familia, al contrario. Somos una familia unida que está llena de amor y de respeto”.