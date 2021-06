Doña Rosa Saavedra habla del tatuaje de Lupillo Rivera y su relación con Belinda: “Le sobran las mujeres”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No cabe duda que la familia Rivera siempre da de qué hablar y en esta ocasión fue doña Rosa Saavedra quien sorprendió al revelar qué piensa del polémico tatuaje que su hijo Lupillo se hizo en honor a Belinda y cómo recuerda el romance que vivieron hace algunos meses.

La matriarca de la dinastía Rivera causó recuelo dentro de las redes sociales, en donde circula una entrevista que concedió desde la cocina de su casa. En el video que fue publicado por el perfil de Instagram ChicaPicosa2, la mamá de Jenni Rivera confesó qué piensa del tatuaje que recientemente borró “El Toro del Corrido”, asegurando que esta no es la primera vez que se arrepiente de llevar algún diseño.

“Qué bueno que se lo quitó, para qué lo quiere. Mi hijo todo el tiempo se ha puesto tatuajes luego se los borra y se pone una flor. Ahora que se ponga un caballo, a ver qué se pone ahí porque ya hasta le han compuesto corridos. Pero lo felicito porque se lo quitó“, se escucha decir.

Doña Rosa dijo que, si ella tuviera que ver el rostro de una mujer en el cuerpo de su pareja no lo soportaría, por lo que se alegra de la decisión que tomó su hijo ahora que vive una nueva relación: “Por lo pronto se puso esos brochazos, pero yo pienso que se va a poner algo bonito“, y agrega que, aunque en sus tiempos era mal visto que una mujer llevara un tatuaje, en la actualidad es algo normal, por lo que no tiene problemas en que su hijo los lleve.

Pero eso no fue todo, ya que se sinceró al grado de recordar lo que le dijo al intérprete de “Sufriendo a solas” cuando inició su noviazgo con la cantante de pop, en donde su corazón de madre no se equivocó y predijo que no durarían mucho tiempo.

“Yo le dije: ‘Mira a esa mujer le gusta el dinero’. Y me dijo: ‘Pues ni modo yo no tengo’. Pero sí, anduvieron tuvieron su tiempo, se dieron sus gustos y ya lo bailado quién se lo quita. Ni volviendo a nacer él ni la Belinda”, añadió.

Sin embargo, provocó la furia de los usuarios de la red social al asegurar que Lupillo es el más “enamoradizo” de sus hijos, y el único que ha pasado por dos matrimonios.

“Se enamoró (de Belinda) quien sabe, porque le digo que tiene corazón de hotel así es mi hijo le sobran las mujeres y que vamos a hacer”.

Para finalizar confesó que mantiene una buena relación con Giselle Soto, actual esposa de Lupillo.

“Me llevo bien con la muchacha, es muy tratable y hasta ahorita no he tenido problemas con ella“, destacó.