Filtran audio en el que Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, confiesa que su vida es un completo caos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El caso de Larry Ramos, actual pareja sentimental de Ninel Conde, está cada vez más complicado, pues recientemente salió a la luz una nueva demanda de paternidad, en la que se le acusa de no pagar la manutención del hijo que tuvo con Orianny Acurero, a quien le suplica ayuda en una serie de grabaciones que salieron a la luz este martes 29 de junio.

Fue en el programa Suelta La Sopa en donde se reveló un audio en el que se escucha al colombiano en completa desesperación suplicarle a la madre de su hijo que retire la demanda de paternidad, ya que dicha acusación podría hundirlo aún más debido al proceso legal que enfrenta en Miami por el delito de fraude millonario a diversas personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers.

En las grabaciones, el esposo del “Bombón Asesino” le suplica Orianny llegar a un acuerdo para que su situación legal no se complique aún más, por lo que dentro del intento de negociación le ofreció la cantidad de $100 mil dólares para que retire la denuncia, a lo que ella se negó pensando en la justicia que merece su hijo.

“Negociemos, tú tienes tu vida feliz, creo que eres feliz, deseo que te vaya bien en la vida, a mí no me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación, en el peor momento de mi vida“, se le escucha decir a Larry en uno de los audios.

Mientras que en otro momento confiesa estar viviendo el peor momento de su vida:

“Si pudieras estar metida ahora en mi vida… es un caos”-

Asimismo, le pidió ayuda económica, ya que con los gastos legales se ha complicado aún más su situación.

“Si tú sientes que yo soy el diablo te pido perdón, le pido a Dios que toque tu corazón. Te llamaba para que me prestaras algo del abogado, gasto y gasto. Si me puedes ayudar para que yo no esté en esas cuatro paredes y poder estar afuera“, agrega el colombiano.