Aumenta a 24 la cifra de los fallecidos en el derrumbe de Miami-Dade y hay 124 desaparecidos

MIAMI – La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó este sábado que otros dos cadáveres han sido extraídos de los escombros del edificio parcialmente caído en Surfside, Florida, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 24.

Con los dos cuerpos hallados hoy la cifra de desaparecidos queda en 124 y hay 188 personas localizadas con vida.

“The number of confirmed victims now stands at 24. That’s 188 accounted for and 124 unaccounted for," Mayor Daniella Levine Cava said of the latest #Surfside collapse numbers pic.twitter.com/u50TbZmZKA

En una rueda de prensa se anunció también que la demolición de la parte del edificio que aun queda en pie va a realizarse antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida, prevista para el lunes.

Florida officials on Saturday abruptly moved up plans to demolish the remaining part of a Miami area condo that collapsed June 24, as the threat of a secondary collapse of the damaged structure looms, potentially endangering rescue crews. pic.twitter.com/6u4a5946Lk

