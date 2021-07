Golpes al corazón: México se despide del sueño Olímpico y Gustavo Ayón le dice adiós a “El Tri” de las alturas

El conjunto mexicano de las alturas tuvo un par de golpes al mentón en el Preolímpico de baloncesto. En primera instancia, México quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras una estrepitosa derrota 102-74 ante Brasil; por otra parte el pívot ex NBA, Gustavo Ayón, se retiró de la selección azteca, pero no de la mejor forma.

ONE WIN AWAY! ✈️🇯🇵

Brazil will have an opportunity to book their flight to #Tokyo2020 tomorrow after a crushing 102-74 win over Mexico in the #FIBAOQT semi-final in Split. pic.twitter.com/ep1KlCP5x7

— FIBA (@FIBA) July 3, 2021