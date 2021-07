Erika Buenfil recuerda llorando cómo fue su relación con el padre de su hijo, Ernesto Zedillo Jr.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque se sabe muy poco de su vida privada, la cual ha preferido mantener en total hermetismo, Erika Buenfil abrió su corazón para revelar cómo fue su relación con el padre de su hijo, quien decidió alejarse al enterarse que ella estaba embarazada.

Erika Buenfil es conocida como una de las grandes actrices de México y ha protagonizado un gran número de telenovelas a lo largo de 46 años de carrera artística. Durante los últimos meses ganó popularidad dentro de las redes sociales, lo que le ha llevado a coronarse como toda una celebridad para las nuevas generaciones.

A 16 años de haberse convertido en madre, la actriz regiomontana asistió como invitada especial al programa de YouTube de Yordi Rosado, en donde, como pocas veces, compartió cómo vivió la etapa de su embarazo y los problemas que tuvo que enfrentar sola. Siendo una de las anécdotas que más recuerda, la vez que se vistió de novia dentro de una telenovela, en donde decidió tomarse varias fotografías para decirle a su hijo que se había casado y cuidar que no sufriera las burlas por no tener una figura paterna.

“Para que no lo atacaran, él (su hijo Nicolás) tenía una foto de su mamá vestida de novia. Yo le quería cuidar su corazón“, recordó la estrella de televisión.

Orgullosa de lo que ha logrado, recordó con nostalgia el día en que le informó a Ernesto Zedillo Jr. hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo, que estaba embarazada, a lo que reaccionó alejándose definitivamente.

“Él no reacciona padre, se asusta un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse. Yo decido tenerlo y él se aleja. Dijo: ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y desaparece, cambia el teléfono y todo”.

Desesperada por no tener el apoyo del padre de su hijo, intentó llamarlo en varias ocasiones sin éxito. Pero fue hasta varios meses después, que gracias a una miga en común volvió a tener contacto con él.

“(Ernesto) reaparece como a mi cuarto o quinto mes de embarazo. Yo no paraba de marcar a los teléfonos anteriores, que no me contestaba nada. Entonces una amiga en común lo conocía y le pregunto y me da su nuevo teléfono, le dije: ‘Te suplico que me des su nuevo teléfono’. Le marqué y me contesta“, recordó.

La estrella de televisión contó que su expareja creyó que ya no estaba embarazada, lo cual desmintió de inmediato: “Le digo ‘Sigo embarazada y quiero verte’. Y lo veo. Él no sabía“.

Y aunque este le aseguró que mantendrían comunicación, no fue así.

“Me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. Entonces yo me sentí mucho más tranquila. Me preguntó si sabía qué iba a ser y le dije que iba a ser hombre. Se vuelve a perder, pero ya no era novedad”.

Aunque le dolió vivir esta situación, Erika actualmente prefiere enfocarse en las grandes enseñanzas que le ha dejado la maternidad; por lo que, conmovida hasta las lágrimas, confiesa que prefiere expresarse con absoluto respeto hacia el padre de su hijo Nicolás.

“Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber tenido, él me lo hizo. No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me ha regalado, que el regalo que Ernesto me hizo. Nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo”, respondió llorando.

Añade que a pesar de haber pasado por momentos complicados en los que sufrió discriminación pública por ser madre soltera, siempre le va a desear lo mejor, sin importar incluso cómo se haya portado en su momento, pues él sabrá sus razones: “Si hoy, mañana o ayer Nicolás se acerca a él, tiene todo mi apoyo y siempre voy a estar agradecida, eternamente, de la bendición de ser madre gracias a él, como haya sido”.

“La reina del TikTok” se siente orgullosa porque ha sabido defender a su hijo, y alza la voz para defender a las madres solteras, pero sobre todo la postura que le ha costado mucho trabajo mantener: “Es el amor de mi vida y es para mí sola“, puntualiza.